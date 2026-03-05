Vlašku u pješačku zonu pretvorili 2022., sad Grad Zagreb objavio da opet kreću radovi

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na cjelovitom uređenju Stare Vlaške ulice. Obnova obuhvaća ukupno 4.036 metara kvadratnih, glavni radovi planirani su od lipnja, dok procijenjena vrijednosti investicije iznosi 2.7 milijuna eura bez PDV-a. Podsjetimo, od 2022. godine ova je ulica zatvorena za promet, a na projektu se radi već nekoliko godina.

Projekt se realizira prema rješenju odabranom na prethodno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju na koji su pristigla 23 rada, kazali su iz Grada. Prvonagrađeno rješenje izradio je Studio Atmosfera koji je, istaknuli su iz Grada, uspješno spojio estetske vrijednosti i funkcionalnost uz poštivanje povijesnog konteksta prostora.

– Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju – rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba. Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu, dok će sadašnji asfalt zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

Osim toga, sredinom ožujka započinju i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka. U sklopu ove faze modernizirat će se i semaforizirani pješački prijelaz u ulici Ribnjak. Novi semafor imat će, tako, dva načina rada – trepćuće žuto svjetlo uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka te puni semaforski režim u vrijeme najvećeg prometa.

Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, istaknuli su iz Grada, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila. Vrijednost radova na semaforima iznosi 106.500 eura bez PDV-a. – Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti – zaključio je zamjenik gradonačelnika Korlaet.