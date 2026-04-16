Najveći zagrebački poligon za autoškole mora seliti! Znamo i kamo, instruktori nezadovoljni: 'To je nepraktično'

Poligon za autoškole na Borongaju, inače najbroniji u Zagrebu uskoro odlazi u povijest. Da će se to dogoditi u Gradu su najavili nedugo nakon otvorenja Park & Ride parkirališta kod ZET-ovog okretišta u prosincu 2024., a kao alternativna lokacija počeo se uređivati veliki prostor od 25.000 kvadrata nedaleko Zelene tržnice na Žitnjaku.

Sljedećih godinu i pol pak, ništa se nije dogodilo, pa su instruktori u autoškolama počeli govoriti da od svega na kraju neće biti ništa. No, zaključkom koji je nedavno donio gradonačelnik Tomislav Tomašević, poligon Borongaj uskoro će biti izvan funkcije. Riječ je, da objasnimo, o izmjenama dokumenta kojim Grad Hrvatskom autoklubu (HAK) na korištenje ustupa svoje poligone za potrebe provođenje osposobljavanja i ispita vožnje. Prema najnovijoj verziji, prometni poligon na Borongaju briše se s popisa, a kao alternativna lokacija predlaže se novi poligon na Žitnjaku.

– Poligon koji je zaključkom o davanju HAK-u na privremeno korištenje prometnih poligona bio uspostavljen na Borongaju prenamijenjen je u "Park and Ride" površinu. Stoga, na predmetnoj čestici nije moguće provoditi program vozačkih ispita za buduće vozače motornih vozila. Kao zamjenska lokacija i prometni poligon određuje se površina na Žitnjaku – stoji u dokumentu.

Prvi je to korak prema događaju koji su instruktori vožnje dugo, podsjetimo, kritizirali. Što ova novost točno znači, objasnio nam je Miljenko Gočin iz Učilišta za cestovni promet. – Ova izmjena znači da HAK ondje neće moći provoditi ispite. Za nas to, pak, u praksi znači da nećemo moći provoditi obuku vozača, budući da polaznici moraju poznavati poligon na kojem polažu i rutu oko koje se vozi. Nema smisla da kandidate obučavamo na Borongaju, a da polažu na Žitnjaku. Mi ćemo se morati preseliti na Žitnjak, što nimalo nije dobro – pojašnjava.

Rijetki su ti, dodaje, koji se slažu s preseljenjem na novu lokaciju. Kako smo već ranije pisali, drže da je to jako nepraktično, ponajprije za polaznike autoškola. Buduća lokacija predaleko je od centra grada, kazali su nam instruktori, a rute koje će polaznici imati na raspolaganju neće biti korisne u stjecanju iskustva vožnje urbanim dijelom metropole. – Kandidati koji su praktički tek prvi put sjeli u auto moraju svladati jednu brzu i prometnu cestu, a na trasi im je i križanje kod Bauhausa i City Centera East, koje je jako opasno. Polaznik, osim toga, čak ni u blok-satu ne stigne doći do centra grada i natrag, što znači da je osuđen na vožnju po periferiji – rekao nam je ranije Gočin.

O svemu smo se upitom obratili i Gradu Zagrebu te Hrvatskom autoklubu, a zanimalo nas je, među ostalim, i kad će nova pravila stupiti na snagu. Odgovor ćemo objaviti kad stigne.