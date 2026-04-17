VIDEO Gajnice dobivaju mural s pričom. Dirljiva posveta prijatelju kojeg kvart ne zaboravlja

U zagrebačkim Gajnicama ovih dana nastaje mural koji nosi snažnu emotivnu poruku. Mladi umjetnik i muralist Jure Ereš, koji djeluje pod imenom Ginger Art, oslikava trafostanicu u spomen na prerano preminulog prijatelja kojeg su svi poznavali kao Dića. Kako je ispričao, inicijativa je došla od lokalne zajednice, odnosno skupine prijatelja koji su željeli trajno obilježiti uspomenu na svog prijatelja.

– Angažiran sam od strane ekipe koja je, nažalost, prerano izgubila prijatelja. Mural radim na površini od oko 20 kvadrata na trafostanici koja je u vlasništvu HEP-a. Poslao sam skicu i plan rada, dobio odobrenje i nakon toga krenuo u realizaciju – rekao je Eres. Na muralu radi već nekoliko dana, a nada se da će rezultat u potpunosti prenijeti njegovu viziju i emociju koju želi ostaviti u prostoru. – Mural je posvećen našem prijatelju Diću. Svi ga pamte kao majstora borilačkih vještina i uvijek ćemo ga se rado sjećati – dodao je.