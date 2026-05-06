VIDEO 'Trebao mu je taksi za povratak kući!' Usred noći zalutao u Zoološki vrt, našli ga kako odmara u grmlju

Stanari maksimirskih jezera u utorak su ostali bez jednog susjeda – i to nakratko. Dabar koji već dvije godine živi na Petom jezeru odlučio je otići u noćni obilazak, a avantura ga je odvela ravno u Zoološki vrt Grada Zagreba, gdje je završio na neočekivanom “prespavancu”. Kako su objavili iz Zoološkog vrta Grada Zagreba, njihovi su timaritelji jučer kasno poslijepodne na Prvom otoku primijetili neobične tragove – nagrižene mlade vrbe i utabanu stazicu kroz polegnutu travu.

– Odmah im je bilo jasno da tragovi pripadaju nekome tko je u Zoološki vrt ušao mimo blagajne. Doslovno – našalili su se iz Zooa. Prateći trag, zaposlenici su u sjeni žbunja pronašli dabra kako odmara. Najveći europski glodavac ubrzo je sigurno uhvaćen, a pregledao ga je i veterinar koji je utvrdio da je riječ o zdravoj odrasloj jedinki. Iz Zoo-a su potom kontaktirali Javnu ustanovu Priroda Grada Zagreba, s kojom je dogovoren povratak životinje u prirodu već sljedećeg jutra.

A dabar nije završio bilo gdje. Iz Prirode Grada Zagreba otkrili su kako je riječ o poznatom stanovniku Petog jezera u parku Maksimir. – Nakon što je jučer otišao na ručak u Zoološki vrt Grada Zagreba pa ostao na prespavancu, jutros smo ga preuzeli i odnijeli na Peto jezero u parku Maksimir. Tamo živi već dvije godine – objavili su. Dodali su i duhovitu poruku na kraju: "Nadamo se da mu ubuduće nakon izlaska neće biti potreban ovakav “taksi”!