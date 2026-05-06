Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
neočekivani 'prespavanac'

VIDEO 'Trebao mu je taksi za povratak kući!' Usred noći zalutao u Zoološki vrt, našli ga kako odmara u grmlju

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 14:36

Kako su objavili iz Zoološkog vrta Grada Zagreba, njihovi su timaritelji jučer kasno poslijepodne na Prvom otoku primijetili neobične tragove

Stanari maksimirskih jezera u utorak su ostali bez jednog susjeda – i to nakratko. Dabar koji već dvije godine živi na Petom jezeru odlučio je otići u noćni obilazak, a avantura ga je odvela ravno u Zoološki vrt Grada Zagreba, gdje je završio na neočekivanom “prespavancu”. Kako su objavili iz Zoološkog vrta Grada Zagreba, njihovi su timaritelji jučer kasno poslijepodne na Prvom otoku primijetili neobične tragove – nagrižene mlade vrbe i utabanu stazicu kroz polegnutu travu.

– Odmah im je bilo jasno da tragovi pripadaju nekome tko je u Zoološki vrt ušao mimo blagajne. Doslovno – našalili su se iz Zooa. Prateći trag, zaposlenici su u sjeni žbunja pronašli dabra kako odmara. Najveći europski glodavac ubrzo je sigurno uhvaćen, a pregledao ga je i veterinar koji je utvrdio da je riječ o zdravoj odrasloj jedinki. Iz Zoo-a su potom kontaktirali Javnu ustanovu Priroda Grada Zagreba, s kojom je dogovoren povratak životinje u prirodu već sljedećeg jutra.

A dabar nije završio bilo gdje. Iz Prirode Grada Zagreba otkrili su kako je riječ o poznatom stanovniku Petog jezera u parku Maksimir.  – Nakon što je jučer otišao na ručak u Zoološki vrt Grada Zagreba pa ostao na prespavancu, jutros smo ga preuzeli i odnijeli na Peto jezero u parku Maksimir. Tamo živi već dvije godine – objavili su. Dodali su i duhovitu poruku na kraju: "Nadamo se da mu ubuduće nakon izlaska neće biti potreban ovakav “taksi”!
Ključne riječi
zoološki vrt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!