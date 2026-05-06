Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RJEŠENJE POSTOJI

Na Bukovcu godinama strahuju od najgoreg: 'Zavoj je nepregledan, a tu svakodnevno pretrčavaju majke s kolicima, djeca...'

Facebook screenshot
Autor
Ana Vrbanek
06.05.2026.
u 14:00

"Ovdje je potpuno nelogično prekinut kolnik i onda radnici, studenti, đaci izađu iz linije 203 i hodaju pješačkim kolnikom koji ih onda dovede na cestu", dodala je.

Najuža točka kvarta, ali i najopasnija, je zavoj u Ulici Jurja Ves, istaknula je jedna stanovnica zagrebačkog kvarta Bukovac. Dugogodišnji je to problem, dodala je, jer je preglednost na tom dijelu ceste iznimno loša. Prema njezinim riječima, ondje cestu prema obližnjem parku svakodnevno pretrčavaju majke s dječjim kolicima, šetači pasa i djeca, dok se vozila pojave iznenada.

"Gotovo 10 godina gledam svakodnevno kako majke s kolicima, šetači s psima i djeca pretrčavaju preko u parkić, a vozači u automobilima se stvore u treptaju oka. Preglednost nikakva... Govorim iz uloge pješaka, majke i vozača automobila", objasnila je Zagrepčanka. Osim toga, istaknula je kako je na tom mjestu prekinut nogostup zbog čega su pješaci prisiljeni kretati se kolnikom.

"Ovdje je potpuno nelogično prekinut kolnik i onda radnici, studenti, đaci izađu iz linije 203 i hodaju pješačkim kolnikom koji ih onda dovede na cestu", dodala je. Rješenje postoji, istaknula je, ali ono što nedostaje je konkretna inicijativa. Kao moguće rješenje predlaže izgradnju pješačkog montažnog mosta preko potoka i nastavak nogostupa s jedne ili druge strane. "Ako postoji želja i volja da se određene stvari poprave uvijek postoji i način da se nađu i sredstva i izvođač“, poručila je Zagrepčanka apelirajući na reakciju nadležnih kako bi se spriječila potencijalna nesreća.
Ključne riječi
bukovac Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!