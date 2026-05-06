Na Bukovcu godinama strahuju od najgoreg: 'Zavoj je nepregledan, a tu svakodnevno pretrčavaju majke s kolicima, djeca...'

Najuža točka kvarta, ali i najopasnija, je zavoj u Ulici Jurja Ves, istaknula je jedna stanovnica zagrebačkog kvarta Bukovac. Dugogodišnji je to problem, dodala je, jer je preglednost na tom dijelu ceste iznimno loša. Prema njezinim riječima, ondje cestu prema obližnjem parku svakodnevno pretrčavaju majke s dječjim kolicima, šetači pasa i djeca, dok se vozila pojave iznenada.

"Gotovo 10 godina gledam svakodnevno kako majke s kolicima, šetači s psima i djeca pretrčavaju preko u parkić, a vozači u automobilima se stvore u treptaju oka. Preglednost nikakva... Govorim iz uloge pješaka, majke i vozača automobila", objasnila je Zagrepčanka. Osim toga, istaknula je kako je na tom mjestu prekinut nogostup zbog čega su pješaci prisiljeni kretati se kolnikom.

"Ovdje je potpuno nelogično prekinut kolnik i onda radnici, studenti, đaci izađu iz linije 203 i hodaju pješačkim kolnikom koji ih onda dovede na cestu", dodala je. Rješenje postoji, istaknula je, ali ono što nedostaje je konkretna inicijativa. Kao moguće rješenje predlaže izgradnju pješačkog montažnog mosta preko potoka i nastavak nogostupa s jedne ili druge strane. "Ako postoji želja i volja da se određene stvari poprave uvijek postoji i način da se nađu i sredstva i izvođač“, poručila je Zagrepčanka apelirajući na reakciju nadležnih kako bi se spriječila potencijalna nesreća.