Zagrepčanka se požalila na račun za vodu: 'Skočio je gotovo duplo, a isti problem ima cijela zgrada'

Računi Zagrebačkog holdinga posljednjih su dana neugodno iznenadili dio Zagrepčana, a jedna objava na Redditu pokrenula je lavinu reakcija građana koji tvrde da su im troškovi vode naglo porasli. Jedna Zagrepčanaka opisala je kako joj je mjesečni račun, koji je inače iznosio oko 60 eura, ovoga puta stigao gotovo dvostruko veći – čak 100 eura, pri čemu se najveći skok odnosi upravo na vodu. – Provjerila sam s nekoliko stanara zgrade i očigledno nam je svima skuplji račun za vodu. Zgrada ima četiri ulaza i svaki ulaz ima odvojeno brojilo. Ne znam je li moguće da imamo nekakvo zajedničko curenje. Ne kužim se baš, ali starogradnja je u pitanju. Što nam je činiti? Zvati Holding, žaliti se na račun svi skupa ili? – napisala je zabrinuta Zagrepčanka, dodajući kako zgrada trenutačno nema predstavnika stanara te da je “opća katastrofa sa svime”.

Njezina objava ubrzo je prikupila desetke komentara koji su podijelili slična iskustva i pokušali objasniti što bi moglo stajati iza naglog povećanja računa. Više njih upozorilo je kako Holding dio računa često obračunava prema procjeni potrošnje, a tek nakon stvarnog očitanja naplaćuje razliku. – Meni se to događa nekoliko puta godišnje. Inače računi dolaze prema procjeni, pa kad konačno očitaju stanje, stigne veći iznos – napisao je jedan korisnik. Drugi su upozorili na problem curenja vode, posebno neispravnih vodokotlića koji, kako tvrde, mogu znatno povećati potrošnju bez da stanari odmah primijete problem.

– U našem ulazu jedan je vodokotlić stalno curio i to se ozbiljno odrazilo na sve račune dok kvar nije popravljen – napisao je jedan Zagrepčanin. Neki su pak posumnjali i na moguće pogreške u obračunu. Jedan korisnik tvrdi da je njegovu susjedu umjesto uobičajene naknade obračunat višestruko veći fiksni trošak pa savjetuje detaljnu provjeru svih stavki na računu.