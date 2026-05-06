FOTO Šime Strikoman okupio Sesvećane i snimio dvije milenijske fotografije: Oživio je i Jankić

Milenijski trag, točnije dva, Šime Strikoman je jučer ostavio u Sesvetama. Prva milenijska fotografija nastala je u bivšoj tvornici Sljeme. Mjestu koje mnogi pamte po radu i industrijskoj snazi, a u stvaranju fotografije sudjelovali su bivši radnici Sljemena, djeca iz vrtića Šegrt Hlapić te učenici osnovnih škola Sesvetska Sela i Iver, kao i polaznici Glazbene škole Zlatka Grgoševića i brojni građani Sesveta, oblikujući lik Jankića – zaštitnog znaka Sljemena. Fotografija, kako je kazao Strikoman, nosi jasnu poruku – prostor se ne odbacuje, nego transformira; prošlost se ne briše, nego ugrađuje u budućnost.

Druga Milenijska posvećena je, pak, Nikoli Tanhoferu, legendarnom redatelju i direktoru fotografije rođenom u Sesvetama, čovjeku čije je ime upisano u temelje hrvatskog filma. Za Strikomana, Tanhofer nije bio samo velika figura filmske umjetnosti, nego i osobna i profesionalna referenca, profesor koji je ostavio trajni trag. U toj su se fotografiji učenici Osnovne škole Luka poredali u natpis "H-8", naziv filma koji filmski kritičari često ističu kao jedan od najboljih hrvatskih filmova svih vremena. Ova fotografija je tako istodobno zahvalnica velikom autoru i poruka mladima da se iz Sesveta može krenuti prema najvišim vrhovima umjetnosti, znanja i stvaranja.

Inicijativu su, rekao je Strikoman, pokrenuli iz građanske inicijative "Sljeme za sve" uz podršku Muzeja Prigorja, a važnu ulogu u realizaciji snimanja imali su i vatrogasci DVD Sesvete, koji su uz pomoć dizalice s košarom omogućili snimanje iz visine.