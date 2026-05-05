Projekt koji Zagreb čeka desetljećima konačno ide: Evo kada kreće gradnja Jarunskog mosta i koliko će nas koštati!

Grad Zagreb kreće u konkretne korake oko realizacije Jarunskog mosta, projekta koji se u javnosti spominje već desetljećima, a sada prvi put dobiva jasnije rokove i konture. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije poručio je kako je riječ o projektu koji se planira više od 20 godina, pa čak i duže, no nikada nije realiziran unatoč ranijim natječajima. Kako je pojasnio, ranije idejno rješenje iz 2007. godine neće se koristiti, ponajprije zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru, zbog čega Grad ide u novi projektni, arhitektonsko-urbanistički natječaj. Upravo će on definirati konačan izgled mosta, a prve vizualizacije i rješenja očekuju se na jesen.
Jarunski most bit će smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime će značajno rasteretiti promet u tom dijelu grada. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, a početak gradnje planira se sredinom 2028. godine. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu koji Grad vidi kao strateški važan, ne samo zbog povezivanja gradskih četvrti, već i zbog razvoja javnog prijevoza. Most će, naime, imati tramvajsku prugu, čime će postati tek treći most u Zagrebu preko kojeg će prometovati tramvaji, uz Jadranski most i Most mladosti.
Poseban naglasak stavljen je i na povezivanje s planiranim zdravstvenim kompleksom u Blatu, uključujući Nacionalnu dječju bolnicu, za koju je investitor država. Novi most trebao bi osigurati kvalitetnu prometnu povezanost tog područja, kako javnim prijevozom tako i cestovnom infrastrukturom. Gradonačelnik ističe kako će izgled mosta biti važan i za vizuru grada, s obzirom na to da će se raditi o jednom od ključnih infrastrukturnih objekata u zapadnom dijelu Zagreba.
Radi se, naime,o jednon od pet strateških najvažnijih projekata. Tomašević iznio je detalje o planiranju Jarunskog mosta, naglasivši da se idejno rješenje izrađuje po istom modelu kao i projekt za Kaštelanski most. Prema projektnom zadatku, most će biti dug oko 625 metara i širok 38 metara, a predviđen je za četiri vrste prometa – imat će po dvije kolničke trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu u oba smjera, pješačke staze te biciklističku infrastrukturu s obje strane.
O idejnom rješenju odlučivat će ocjenjivački sud od deset članova, sastavljen od pet građevinskih inženjera, tri arhitekta i dva prometna stručnjaka, na čelu s profesorom Zlatkom Šavorom. Upravo će taj žiri među pristiglim radovima odabrati najbolje rješenje, a odluka se očekuje u listopadu. Grad je gotovo u potpunosti riješio imovinsko-pravne odnose na samoj trasi mosta – ostala je tek jedna čestica, čije se rješavanje očekuje uskoro. Složeniji dio odnosi se na pristupne prometnice, no i tu se očekuje da će svi odnosi biti riješeni do kraja 2027. godine. Projektni natječaj bit će objavljen tijekom svibnja i trajat će do kraja rujna, kako bi projektanti imali dovoljno vremena za izradu rješenja. Procijenjena vrijednost projekta iznosi do 140 milijuna eura bez PDV-a, a nakon odabira rješenja planira se ubrzati realizacija kroz model “design and build”, kojim će jedan izvođač preuzeti i projektiranje i gradnju.
Početak gradnje očekuje se sredinom 2028. godine, dok će se projekt financirati iz gradskog proračuna i kredita, uz mogućnost korištenja europskih fondova ako se otvore odgovarajući natječaji. Govoreći o kritikama dijela građana vezanima uz trasu mosta uz Jarunsko jezero, Tomašević je istaknuo da ta lokacija nije nova, već je ucrtana u GUP još prije nekoliko desetljeća te da alternativne varijante, poput gradnje istočnije ili preko samog jezera, ne bi imale prometnog smisla.
Taj most će uništiti Jarun. Kao drugo, neisplativo je graditi most s dvije vozne trake za aute. Mora biti za 4 trake. Znači sve što radi taj Tomašević i Mužemo ne valja. Samo troši naš novac i radi štetu. Što prije hoćemo izvanredne izbore.