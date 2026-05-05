Projekt koji Zagreb čeka desetljećima konačno ide: Evo kada kreće gradnja Jarunskog mosta i koliko će nas koštati!

Grad Zagreb kreće u konkretne korake oko realizacije Jarunskog mosta, projekta koji se u javnosti spominje već desetljećima, a sada prvi put dobiva jasnije rokove i konture. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije poručio je kako je riječ o projektu koji se planira više od 20 godina, pa čak i duže, no nikada nije realiziran unatoč ranijim natječajima. Kako je pojasnio, ranije idejno rješenje iz 2007. godine neće se koristiti, ponajprije zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru, zbog čega Grad ide u novi projektni, arhitektonsko-urbanistički natječaj. Upravo će on definirati konačan izgled mosta, a prve vizualizacije i rješenja očekuju se na jesen.

Jarunski most bit će smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime će značajno rasteretiti promet u tom dijelu grada. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, a početak gradnje planira se sredinom 2028. godine. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu koji Grad vidi kao strateški važan, ne samo zbog povezivanja gradskih četvrti, već i zbog razvoja javnog prijevoza. Most će, naime, imati tramvajsku prugu, čime će postati tek treći most u Zagrebu preko kojeg će prometovati tramvaji, uz Jadranski most i Most mladosti.

Poseban naglasak stavljen je i na povezivanje s planiranim zdravstvenim kompleksom u Blatu, uključujući Nacionalnu dječju bolnicu, za koju je investitor država. Novi most trebao bi osigurati kvalitetnu prometnu povezanost tog područja, kako javnim prijevozom tako i cestovnom infrastrukturom. Gradonačelnik ističe kako će izgled mosta biti važan i za vizuru grada, s obzirom na to da će se raditi o jednom od ključnih infrastrukturnih objekata u zapadnom dijelu Zagreba.

Radi se, naime,o jednon od pet strateških najvažnijih projekata. Tomašević iznio je detalje o planiranju Jarunskog mosta, naglasivši da se idejno rješenje izrađuje po istom modelu kao i projekt za Kaštelanski most. Prema projektnom zadatku, most će biti dug oko 625 metara i širok 38 metara, a predviđen je za četiri vrste prometa – imat će po dvije kolničke trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu u oba smjera, pješačke staze te biciklističku infrastrukturu s obje strane.

O idejnom rješenju odlučivat će ocjenjivački sud od deset članova, sastavljen od pet građevinskih inženjera, tri arhitekta i dva prometna stručnjaka, na čelu s profesorom Zlatkom Šavorom. Upravo će taj žiri među pristiglim radovima odabrati najbolje rješenje, a odluka se očekuje u listopadu. Grad je gotovo u potpunosti riješio imovinsko-pravne odnose na samoj trasi mosta – ostala je tek jedna čestica, čije se rješavanje očekuje uskoro. Složeniji dio odnosi se na pristupne prometnice, no i tu se očekuje da će svi odnosi biti riješeni do kraja 2027. godine. Projektni natječaj bit će objavljen tijekom svibnja i trajat će do kraja rujna, kako bi projektanti imali dovoljno vremena za izradu rješenja. Procijenjena vrijednost projekta iznosi do 140 milijuna eura bez PDV-a, a nakon odabira rješenja planira se ubrzati realizacija kroz model “design and build”, kojim će jedan izvođač preuzeti i projektiranje i gradnju.

Početak gradnje očekuje se sredinom 2028. godine, dok će se projekt financirati iz gradskog proračuna i kredita, uz mogućnost korištenja europskih fondova ako se otvore odgovarajući natječaji. Govoreći o kritikama dijela građana vezanima uz trasu mosta uz Jarunsko jezero, Tomašević je istaknuo da ta lokacija nije nova, već je ucrtana u GUP još prije nekoliko desetljeća te da alternativne varijante, poput gradnje istočnije ili preko samog jezera, ne bi imale prometnog smisla.