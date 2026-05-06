Počeli radovi u Vukovarskoj, stiže 1,2 kilometra proširene biciklističke staze: Grad ima i molbu za pješake

Počeli su radovi na proširenju sjevernog nogostupa Ulice grada Vukovara, na dionici od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice, pohvalili su se danas iz Grada. Riječ je o dionici dugoj gotovo 1.200 metara, a rezultat će biti proširena i odvojena biciklistička staza. Radovi, čiji je završetak planiran u roku od četiri mjeseca, neće utjecati na cestovni promet, ali će biti otežano prometovanje pješaka i biciklista. U Gradu ih zato mole da, za vrijeme radova, koriste južni nogostup.

“Riječ je o jednom od najfrekventnijih biciklističkih pravaca u gradu, kojim svakodnevno prolazi više tisuća korisnika. Početkom nove školske godine građani će se ovom dionicom kretati znatno sigurnije i ugodnije jer ćemo imati jasno definirane i fizički odvojene površine za bicikliste i pješake, što će dodatno smanjiti međusobno ometanje", istaknuo je Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Staza će biti proširena na ukupno 5,5 metara: dvosmjerna biciklistička staza širine 3 metra te pješačka staza od 2,5 metra. Projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva s drvoredima, koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze, ali i dodatno razdvajati pješake i bicikliste na pojedinim dijelovima. Nova javna rasvjeta temeljena na energetski učinkovitoj LED tehnologiji osigurat će bolju vidljivost uz smanjeno svjetlosno onečišćenje.