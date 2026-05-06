Vjerujete li Tomaševiću, što vas najviše muči u kvartu i treba li Zagreb prekrajati mjesne odbore i četvrti? Grad traži vaše odgovore

Koliko vjerujete Gradskoj skupštini i Tomislavu Tomaševiću? Koji su najveći problemi u vašem kvartu – prometni kaos, manjak parkinga, loša komunalna infrastruktura ili urbanistički nered? I treba li biti više ili manje mjesnih odbora i gradskih četvrti? Upravo na ta pitanja Grad Zagreb sada traži odgovore građana kroz veliku analizu sustava mjesne samouprave. Grad je objavio opsežan upitnik kojim želi ispitati koliko građani vjeruju gradskim institucijama, koliko poznaju rad mjesne samouprave i kako vide funkcioniranje svojih kvartova. U anketi građani ocjenjuju razinu povjerenja u vijeća mjesnih odbora, vijeća gradskih četvrti, Gradsku upravu, Gradsku skupštinu i Tomislava Tomaševića – od “nimalo povjerenja” do “potpunog povjerenja”.

Jedan od ključnih dijelova ankete odnosi se na probleme u kvartovima. Građane se pita gdje vide najveće izazove u svojoj gradskoj četvrti – od prometa, gužvi i javnog prijevoza, preko parkinga i komunalne infrastrukture, pa sve do sigurnosti, dostupnosti vrtića i škola, urbanističkog planiranja te problema otpada, buke i kvalitete zraka.Posebno zanimljiv dio odnosi se na moguće promjene teritorijalnog ustroja grada. Građani mogu predložiti smanjenje broja mjesnih odbora, njihovo povećanje, smanjenje ili povećanje broja gradskih četvrti ili zadržavanje postojećeg modela. – Grad Zagreb provodi analizu sustava mjesne samouprave kako bismo bolje razumjeli njegovu učinkovitost i stvarnu ulogu u svakodnevnom životu građana – objavio je Grad.

Dodaju kako se u sklopu projekta razmatra “pravni, organizacijski, financijski i participativno-demokratski okvir te uloga mjesne samouprave u zadovoljavanju potreba zajednice”. – Pozivamo vas da sudjelujete i podijelite svoja iskustva i mišljenja putem anketnog upitnika za građane. Vaši odgovori pomoći će u izradi kvalitetnih prijedloga za unapređenje sustava – od upravljanja i raspodjele ovlasti do financiranja i jačanja sudjelovanja građana – poručili su iz Grada. Istaknuli su i kako će rezultati biti “stručna podloga za daljnji razvoj mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, uz uvažavanje dobrih praksi iz Hrvatske i Europe”.

U anketi se građane pita i znaju li kojem mjesnom odboru pripadaju, gdje mu je sjedište te poznaju li barem jednog člana vijeća kojem bi se mogli obratiti. Ispituje se i koliko često primaju informacije o radu mjesne samouprave te jesu li ikada sudjelovali na zborovima građana, sjednicama vijeća, lokalnim akcijama ili participativnom budžetiranju.