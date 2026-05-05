Tomašević o Trnjanskim kresovima: 'Jugoslavenskoj zastavi nije mjesto na javnim okupljanjima u Zagrebu, ali...'

Trnjanski kresovi, manifestacija koja će se ove subote održati u Zagrebu, ponovno su u fokusu javnosti nakon što su ih pokrovili Grad Zagreb i zagrebačka Gradska skupština. Odluka je donesena na prošloj sjednici, koju je obilježila burna rasprava, a oporba je u jednom trenutku napustila glasovanje. Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska ustvrdio je kako “nema nikakve sumnje” da Trnjanski kresovi svojim simbolima i porukama veličaju Jugoslavensku armiju, upozorivši pritom na isticanje jugoslavenskih zastava na prijašnjim izdanjima manifestacije.

Tema je otvorena i na konferenciji za medije, gdje su novinari gradonačelnika Tomislav Tomašević pitali za komentar takvih tvrdnji. Gradonačelnik je poručio kako takvim simbolima nije mjesto u javnom prostoru. – Smatram da jugoslavenskoj zastavi nije mjesto na javnim okupljanjima u gradu Zagrebu i od toga se ograđujem – rekao je. Istodobno je stao u obranu same manifestacije, naglasivši njezin povijesni kontekst. – Trnjanski kresovi su proslava Dana oslobođenja Zagreba. U Ustavu Republike Hrvatske jasno je navedeno da se temelji i na odlukama ZAVNOH-a, nasuprot NDH, i u tom smislu ne vidim da je sama manifestacija sporna – kazao je Tomašević.