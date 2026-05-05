Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRAD POKROVITELJ MANIFESTACIJE

Tomašević o Trnjanskim kresovima: 'Jugoslavenskoj zastavi nije mjesto na javnim okupljanjima u Zagrebu, ali...'

Zagreb: Na savskom nasipu održani su Trnjanski kresovi
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
05.05.2026.
u 11:45

Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska ustvrdio je kako “nema nikakve sumnje” da Trnjanski kresovi svojim simbolima i porukama veličaju Jugoslavensku armiju, upozorivši pritom na isticanje jugoslavenskih zastava na prijašnjim izdanjima manifestacije.

Trnjanski kresovi, manifestacija koja će se ove subote održati u Zagrebu, ponovno su u fokusu javnosti nakon što su ih pokrovili Grad Zagreb i zagrebačka Gradska skupština. Odluka je donesena na prošloj sjednici, koju je obilježila burna rasprava, a oporba je u jednom trenutku napustila glasovanje. Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska ustvrdio je kako “nema nikakve sumnje” da Trnjanski kresovi svojim simbolima i porukama veličaju Jugoslavensku armiju, upozorivši pritom na isticanje jugoslavenskih zastava na prijašnjim izdanjima manifestacije.

Tema je otvorena i na konferenciji za medije, gdje su novinari gradonačelnika Tomislav Tomašević pitali za komentar takvih tvrdnji. Gradonačelnik je poručio kako takvim simbolima nije mjesto u javnom prostoru. – Smatram da jugoslavenskoj zastavi nije mjesto na javnim okupljanjima u gradu Zagrebu i od toga se ograđujem – rekao je. Istodobno je stao u obranu same manifestacije, naglasivši njezin povijesni kontekst. – Trnjanski kresovi su proslava Dana oslobođenja Zagreba. U Ustavu Republike Hrvatske jasno je navedeno da se temelji i na odlukama ZAVNOH-a, nasuprot NDH, i u tom smislu ne vidim da je sama manifestacija sporna – kazao je Tomašević.
Ključne riječi
trnjanski kresovi

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Thor
Thor
11:56 05.05.2026.

Za vrijeme Jugoslavije na te Trnjanske krijesove odlazili su samo djeca oficira JNA i članovi SKH. Svi drugi građanski orjentirani ljudi nisu odlazili na tu manifestaciju.Osobno ne znam nikog iz kvarta tko je išao

RU
RuA
11:57 05.05.2026.

Nema ali... Tomice. Jugoslavenskim zastavama slavite ulazak Jugoslavenske armije u Zagreb. Sad bi na ovo gospođa Dončić rekla: "i točka".

ME
MediciKM
12:00 05.05.2026.

Netko od purgera ide na to??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počelo asfaltiranje Tesline
Video sadržaj
2
ISTRAŽILI SMO

Ovako 'propadaju' stotine tisuća eura u Zagrebu svake godine: Napravi se plan za asfaltiranje, realizira se sitnica, u jednoj četvrti odrađeno 7% planova

Plan malih komunalnih akcija odnosi se na asfalterski program u mjesnim odborima gradskih četvrti. Vijećnici u plan mogu staviti lokacije za koje misle da trebaju novi sloja asfalta ili sanaciju rupe na cesti, a uglavnom je riječ o manjim ulicama koje već nisu obuhvaćene planom održavanja komunalne infrastrukture.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!