Veliki radovi na istoku Zagreba: Gradi se nova prometnica, bageri stižu na ljeto

Ovo ljeto započet će izgradnja produžene Ulice Rudolfa Kolaka, koja će zajedno s produljenjem Branimirove ulice činiti novi prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste u Sesvetama, te prometno rasteretiti središnje prometnice u ove dvije zagrebačke četvrti, pohvalili su se iz zagrebačke gradske uprave.

Pokrenuta je nabava za izvođenje radova na III. etapi Kolakove ulice, na dionici od produžene Ulice kneza Branimira do Ulice Emanuela Vidovića. Ukupno Grad Zagreb će izgraditi 2.8 kilometra produljene Kolakove i 3.9 km produljenja Branimirove, što predstavlja investiciju iz gradskog proračuna od oko 60 milijuna eura bez PDV-a.

„Kolakova ulica je izuzetno važna ne samo za Gornju Dubravu, nego i za cijeli istočni dio Zagreba koji će dobiti novu sjevernu prometnicu, odnosno pravu gradsku aveniju, s više zelenila“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Početak radova na III. etapi Kolakove ulice očekuje se ovo ljeto, uz dovršetak do kraja godine. Javna nabava za izvođača radova za preostale dvije dionice bit će raspisana u lipnju, s početkom radova do kraja ove godine, dok se dovršetak cijele produžene Kolakove ulice očekuje 2027. godine.

Ukupna planirana vrijednost projekta produljene Kolakove, koja će povezati Dankovečku ulicu s produženom Branimirovom, iznosi približno 25 milijuna eura bez PDV-a. Trasa buduće prometnice definirana je Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba i Sesveta, a njezin 39 metara širok koridor pratit će tokove potoka Trnava i Čučerska Reka, koji ostaju otvoreni vodotoci i bit će integrirani u ozelenjeni prometni pojas.

Projekt izgradnje produžene Kolakove ima tri etape. Prva etapa od 1,230 metara seže od kružnog toka na raskrižju Kolakove i Dankovečke do raskrižja s Ulicom Klin, druga etapa je od ulice Klin do produžene Branimirove, duljine 1.397 metara, a treća etapa, za koju je upravo raspisana nabava radova, seže od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića, duljine 205 metara. U sklopu zahvata predviđena je i gradnja obostrane biciklističko-pješačke staze širine 4,5 metra, autobusnih stajališta, dva mosta preko potoka, komunalne infrastrukture, kao i krajobrazno uređenje čitavog koridora.

Da bi produžena Kolakova uspješno rasteretila postojeće prometnice, važno je također izvesti produžetak ulice Klin do ulice Lektrščica na sjeveru. Radi se o 804 metara ceste s komunalnom infrastrukturom, te mostom preko potoka Čučerska Reka od ulice Lektrščica na sjeveru. Ta investicija od oko 5.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

3 milijuna eura planira se iz gradskog proračuna, a realizacija bi također trebala započeti ovog ljeta. Vezano uz nastavak radova na produženoj Branimirovoj, Grad Zagreb će do kraja svibnja raspisati natječaj za radove na trećoj dionici Branimirove ceste, od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Početak radova očekuje se tijekom ljeta, uz očekivani završetak na proljeće 2026. godine.

Na kraju, radovi na drugoj dionici Branimirove planiraju se početkom 2026. godine, te bi produžetak Branimirove trebao biti kompletno završen u 2027. godini.

Tako će kroz otprilike dvije godine, Dubrava i Sesvete dobiti novu suvremenu prometnicu dugačku gotovo 7 km, koja će značajno rasteretiti promet i poboljšati kvalitetu života stanovnicima istočnog dijela Zagreba, kao i mnogima koji svakodnevno u Zagreb putuju iz Zagrebačke županije.