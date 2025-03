Večer barokne glazbe u Dubravi: Besplatni koncert australske violončelistice Catherine Jones

Nakon izleta u srednjovjekovne, renesansne, klasicističke, romantičarske, impresionističke, modernističke i ine glazbene vode, Kulturni centar Dubrava najavlju je i koncert posvećen baroknoj glazbi i to na jednom od najljepših gudaćih instrumenata uopće – violončelu. Večer barokne glazbe u izvedbi australske violončelistice Catherine Jones održat će se 22. ožujka u 19.30 sati u predvorju Kulturnog Centra, a ova večer, poručuju organizatori, pružit će publici priliku da doživi autentičan zvuk 18. stoljeća kroz djela istaknutih skladatelja tog razdoblja, u izvedbi vrhunskih glazbenica specijaliziranih za povijesno informiranu interpretaciju. Ulaz je slobodan.

Catherine Jones umjetnica je s bogatom međunarodnom karijerom. Nakon studija u Haagu, usavršavala se i nastupala s renomiranim ansamblima rane glazbe poput The Amsterdam Baroque Orchestra i The Academy of Ancient Music. Kao solistica, redovito nastupa na vodećim festivalima barokne glazbe diljem Europe. Uz nju će na koncertu sudjelovati i hrvatska violončelistica Mia Grubišić, koja će preuzeti ulogu continuo pratnje, te Dora Kuzmin Maković u Barrièreovoj Sonati a tre u a-molu.

Program koncerta donosi djela istaknutih majstora baroknog violončela, poput Jean-Baptistea Massea i Jean-Baptistea Barrièrea, čiji su opus i inovacije odigrali presudnu ulogu u oblikovanju tehnike sviranja ovog instrumenta. Posebno će biti zastupljeni i talijanski skladatelji Salvatore Lanzetti i Luigi Boccherini, čije su sonate i komorna djela obilježila glazbeni krajolik 18. stoljeća. Njihove skladbe, bogate melodijskom izražajnošću i virtuoznim pasažima, pružaju idealan materijal za istraživanje zvučnih mogućnosti baroknog violončela.

Foto: KC Dubrava

"Ova glazbena večer uistinu donosi rijetku priliku za publiku da uživa u vrhunskom muziciranju i povratku u zlatno doba barokne glazbe, gdje se instrumenti, tehnike i interpretacija oslanjaju na izvorne izvođačke prakse. Pozivamo sve ljubitelje klasične glazbe da urone u bogatstvo baroknih harmonija i otkriju virtuoznost koja je oblikovala zvučni pejzaž jednog od najuzbudljivijih glazbenih razdoblja", stoji u pozivu na koncert. A ovo je program:

Jean-Baptiste Masse (1700 – 1757)

Sonates a deux violonchelles, op. 2

Sonata br. 1 u e-molu

Adagio, Allegro ma non presto, Gavotta 1 i 2, Allegro assai

Jean-Baptiste Barrière (1707 – 1747)

Sonata br. 1 u h-molu, svezak I

Adagio, Allegro, Adagio – Andante, Allegro

Jean-Baptiste Barrière *

Sonata a tre u a-molu, svezak III

Adagio, Allegro, Aria Largo, Giga

Salvatore Lanzetti (c 1710 – c1780)

XII sonate a Violoncello solo e basso continuo, op. 1

Sonata br. 7 u G-duru

Andante, Allegro, Largo, Rondeau – Andante

Luigi Boccherini (1743 – 1805)

Sonata br. 6 u A-duru (G 4)

Adagio, Allegro