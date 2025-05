Napokon počeli radovi: Položen kamen temeljac za priuštive stanove u Podbrežju

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, polaganjem kamena temeljca obilježili su početak radova na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju. Riječ je, podsjetimo, o kapitalnom gradskom projektu kojim se planira izgraditi oko 300 stanova. U njih će moći useliti skoro tisuću ljudi, koji će ih moći iznajmiti u sklopu programa za socijalni i priuštivi najam gradskih stanova.

Stambeno-poslovna građevina imat će ukupnu površinu od 31.000 m², u sklopu koje će biti podrum, prizemlje i osam katova, s 288 stanova i 3 poslovna prostora. Ukupna vrijednost investicije je oko 40 milijuna eura. Na događaju su bili i veleposlanica Turske te predstavnici turskih izvođača radova.

– Zgrada će se sastojati od podruma, prizemlja i osam stambenih katova s 288 stanova, tri poslovna prostora u prizemlju i 388 parkirnih mjesta. Ovo je zgrada za priuštivi i socijalni najam, ovdje će po povoljnijim uvjetima moći stanovati oko 1000 naših sugrađana i sugrađanki, i to oni koji su u modelu priuštivog ili socijalnog najma. Vrijednost je 42 milijuna eura bez PDV-a, rok izvođenja radova za 22 mjeseca, zgrada se nastavlja na već postojeće zgrade koje su već ovdje izgrađene, ali je puno veća u odnosu na sve dosad izgrađene zgrade.

Ovo je početak i drugih projekata koje ćemo graditi u socijalnom najmu. Nedaleko odavdje je i gradilište za vrtić s oko 200 djece, po smjernicama zelene gradnje. Ići ćemo i sa školom kako bi cijelo naselje dobilo ne samo stanove. Što se tiče samih projekata socijalnog i priuštivog stanovanja, ključno je da se stanovi dodjeljuju putem gradskog natječaja, a kad govorimo o socijalnom stanovanju, govorimo o priuštivim cijenama za socijalno najugroženije stanovnike, koji imaju do 30 posto neto prosječne plaće u Zagrebu po članu kućanstva, a kad govorimo o priuštivom najmu, govorimo o do 80 posto prosječne neto plaće, a ako je samačko kućanstvo, onda je do 100 posto prosječne plaće. Ako imate prihode koji su doista mali, onda se možete prijaviti za socijalni najam. Ovdje će biti miks i jednih i drugih stanova", rekao je Tomašević.

Najavio je i projekte u Svetoj Klari, na Borovju te još nekoliko lokacija. "Hvala svima iz nadležnih gradskih ureda, bitno je reći i da su ovakve investeicije bile investicije Holdinga kako bi se muljalo sa financijskom zaduženosti grada, pa se dugovi ne bi ulazili u zaduženje Grada. Prekinuli smo tu praksu, pa je ovo investicija isključivo Grada. Radimo investicije na transparentniji način nego što se to radilo u zadnja dva desetljeća. Veselim se završetku radova za 22 mjeseca i uručenju ključeva za oko 300 obitelji", dodao je.

O arhitekturi zgrade govorio je Luka Korlaet. "Ova nam je zgrada izuzetno važna. Riječ dvije o naselju - to je naselje koje se radi prema Urbanističkom planu uređenja, četiri zgrade su već izgrađene. Gradi se i vrtić, a planiraju se i škola, dvorana, kulturni centar, s istočne strane i trgovački centar. Što se tiče zgrade, dvostruko je veća od svog prvog susjeda. Njeno je oblikovanje pragmatično i racionalno. Što se tiče organizacije zgrade, sastoji se od četiri stubišne jedinice, svaka od njih ima po devet stanova različlite sobnosti kako bi se zadovoljile stambene potrebe.

Struktura stanova u zgradi je proizašla iz ankete, iz analize potreba stanovnika. Trosobni stanovi su na bokovima, dvosobni u sredini, po dva jednosobna sa strane, i ostatak čine garsonijere – detaljizirao je. Od 288 stanova, 88 ih je jednosobnih, 40 jednoiposobnih, 64 dvosobnih, 32 dvoiposobni, 40 trosobnih i 24 troiposobna stana, rekao je još te pokazao i fotografije interijera. "Treba reći da će biti podzemna garaža s 208 parkirališnih mjesta i još 125 parkirališta na pristupnoj prometnici. Poslovni prostori će se nalaziti u prizemlju, riječ je o lokalima razne veličine, a bit će i pasaž na nekoliko mjesta kako bi se moglo proći kroz tu dugačku zgradu. Ova zgrada i još jedna manja na drugom kraju koju pripremamo, plus naselje Borovje i naselje Sveta Klara, u sljedećem mandatu planiramo sagraditi 1000 stanova za socijalni i priuštivi najam.