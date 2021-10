Herman: Tražimo hitnu tematsku sjednicu Skupštine sa samo jednom točkom dnevnoga reda

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a održao je danas konferenciju za medije vezano uz stanje u Holdingu. Predsjednik GO HDZ-a Grada Zagreba Mislav Herman kazao je kako traže hitnu sjednicu Skupštine na kojoj će situacija u Holdingu biti jedina tema, odnosno točka dnevnoga reda.

- Odluka je bila šokantna i dramatična. I mi gradski zastupnici imamo svoju ulogu i zato vas obavještavamo kako tražimo hitno sazivanje tematske sjednice Skupštine Grada Zagreba sa samo jednom jedinom točkom dnevnoga reda, situacijom u Holdingu - kazao je Herman dodajući kako su dobili niz zabrinutih upita građana.

- Ima li išta trenutno važnije za građane Zagreba od ove situacije. Radi li se tu u skrivenim namjenama, mi mislimo da je ovo sramota, ali bez obzirna na to, moramo dobiti odgovore koje zaslužujemo i zato tražimo hitnu tematsku sjednicu - dodao je.

- Mislili smo daje riječ o početkom nesnalaženju. Nakon ove bombe, potpuno je vidljivo da je riječ o opasnim ljudima s opasnim nakanama. NO koji dogovara toliki kredit bez znanja Uprave, to je strašno, to potpuno izlazi iz okvira nadležnosti rada. To su protuzakonite radnje - dodaje Herman.

- Ovdje je definitivno da je NO prekršio svoje ovlasti. NO nadzire, kontrolira izvješća, ne donosi kadrovske odluke - ustvrdio je potpredsjednik GO HDZ-a Mario Župan.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević smijenio je ranije ovog tjedna Antu Samodola i Nikolu Vukovića, članove Uprave. Za novog predsjednika izabran je Ivan Novaković, poduzetnik s iskustvom u Ininim tvrtkama.

- Oni su teško surađivali s novoizabranim članovima Uprave i to onima koje smo izabrali na javnom natječaju. Teško su surađivali i s članovima Nadzornog odbora i u konačnici s nama - kazao je Tomašević.

