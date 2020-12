Odbijen moratorij na prodaju zagrebačkih nekretnina, oporba upozorava na posljedice

Počela je 38. sjednica zagrebačke Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu, uz ostalo, prijedlog razrješenja predsjednika Drage Prgometa (HDZ) i izbor Mislava Hermana (HDZ) za predsjednika Gradske skupštine. Na dnevnom je redu i prijedlog gradskog proračuna za 2021. gradonačelnika Milana Bandića te gradonačenikovo izvješće o Sljemenskoj žičari.

14:21 - Klub nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u utorak je predložio moratorij na prodaju gradskih nekretnina: Paromlina, Zagrepčanke i Gredelja, ali je taj prijedlog većinom glasova odbijen.

"Radi se o imovini procijenjenoj na milijardu kuna i u proračunu smo bili zatečeni informacijom da se ta imovina namjerava prodavati u 2021. godini kako bi se namaknuli dodatni prihodi za pokrivanje uvećanih rashoda u 2021. godini", rekla je gradska zastupnica Nezavisne liste Zagreb Marijana Sumpor na konferenciji za novinare na kojoj su nezavisni zastupnici pojasnili zašto su po hitnom postupku na skupštinsku sjednicu uputili prijedlog moratorija na prodaju tih nekretnina.

Istaknula je da je gradski proračun za 2021. procijenjen na 14 milijardi kuna, što je dvije milijarde kuna više nego 2020., a istovremeno je zbog starih dugova i sa povećanjem dodatnih dugova zapravo financijska situacija dodatno ugrožena.

"Ako dođe do prodaje, radi se prije svega o špekulaciji i špekulativnom investiranju zato što ulagači u situacijama kada prodavatelj ima financijsku krizu koristi priliku i kupuje imovinu po sniženoj cijeni", ustvrdila je.

Sumpor je rekla i kako je u proteklih pet godina cijena nekretnina rasla gotovo 40 posto, a da je procijenjena vrijednost tih gradskih nekretnina "daleko podcijenjena".

"To znači da bi Grad Zagreb tom prodajom imao više od 230 milijuna kuna gubitka", dodala je.

Upozorila je i da se prodajom Paromlina ili Gredelja može ugroziti i devastirati prostor u samom gradskom središtu budući da nije donesena ni strategija razvoja niti prostorno-planska dokumentacija za tu najvrjedniju gradsku imovinu. Poručila je da Klub nezavisnih zastupnika moratorijem ne žele zapriječiti buduća ulaganja u prenamjenu tih nekretnina, nego privremeno odgoditi moguća ishitrena prodaja vrijednih gradskih nekretnina u izbornoj godini.

Milovac: Bandić je prekupac naših vrijednosti i naše ostavštine

Nestranački gradski zastupnik Tihomir Milovac istaknuo je da je riječ o tri lokaliteta koji su zaštićeni spomenici kulture, odnosno arhitekture, a koje je Grad svojedobno kupio te da su svi mislili da tada Grad ima neke ozbiljne namjere.

Međutim, dodao je, sasvim je izvjesno da je gradonačelnik Bandić odlučio podmiriti troškove svog proračunskog gubitka u protekloj i u proteklim godinama.

"Gradonačelnik Zagreba se ponaša, kako bi rekli antički Grci, kao oni koji ne razumiju grčki. Oni su ih zvali barbari. On zapravo ne razumije jezik baštine i u tom smislu ponaša se zapravo kao prekupac naših vrijednosti, naše ostavštine", rekao je Milovac i objasnio da moratorijem na prodaju pokušavaju spriječiti da se te imovine domognu investitori koji vjerojatno neće poštovati pravila struke i urbanističke planove.

Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Renato Petek poručio je da je prijedlog moratorija tek prvi korak da se spriječi prodaja vrijedne gradske imovine.

"Ne smijemo tom imovinom pokrivati rupe koje je stvorio gradonačelnik Bandić neodgovornim upravljanjem Zagrebom i ne smijemo taj prostor koji je zapravo zalog za budućnost i razvoj Grada Zagreba sada prodati u bescijenje samo zato što što gradonačelnik 20 godina nije imao viziju što učiniti s tim prostorom i kako pokrenuti investicije", istaknuo je Petek.

12:37 - Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je u utorak kao neistinite tvrdnje zastupnika Renata Peteka da tvrtka VMD na gradskom zemljištu, na području nekadašnje "Zagrepčanke" već dogovara rušenje. Gradski zastupnik Renato Petek (nestranački) ustvrdio je kako tvrtka VMD već dogovara rušenje na području "Zagrepčanke" premda Gradska skupština još nije prihvatila proračun u sklopu kojeg je planirana prodaja tog vrijednog gradskog zemljišta.

Budući da Bandić, osim "Zagrepčanke", planira prodati i "Paromlin" i "Gredelj", Peteka je zanimalo što gradonačelnik namjerava u prijedlogu proračuna za iduću godinu. Držeći sifon, kakav je za čak 44.000 kuna ugrađen u donjoj postaji žičare Sljeme, zatražio je da mu se iznese ta vizija.

"Koliko će koštati vaša vizija? Što je s knjižnicom na prostoru Paromlina za koju je proveden natječaj?", upitao je Bandića.

Bandić mu je odgovorio da "gradonačelnik ne spušta i ne odgovara na objede, laži i insinuacije".

"Tvrtka koju ste spominjali će vas tužiti. Nitko ništa ne dogovara", dodao je.

SDP-ov Darko Liović upitao je Bandića kada će objaviti "crnu knjigu" s imenima ljudi kojima je činio usluge i ustupke.

"Morat ćete malo pričekati. Još nisam tu knjigu završio, možda se netko od vaših kolega nađe unutra", odgovorio mu je gradonačelnik i dodao da je "pitanje tajminga ključno u politici".

SDP-ov Matej Mišić spočitnuo je Bandiću da ga nije briga za kakvoću zraka u Zagrebu. Podsjetio je na sjednicu iz listopada 2018. kada se raspravljalo o kvaliteti zraka i kada se ustvrdilo da je sve u najboljem redu, a Zagreb je početkom prosinca imao najzagađeniji zrak u EU i peti u svijetu.

Bandić mu je odgovorio da se kakvoća mjeri svaki dan te poručio da prestane uzbuđivati javnost, pritom optuživši zastupnika da je "salonski ljevičar koji nije napravio niti kotec". Mišić uzvratio je kako se Bandić i ne usudi doći u Novi Zagreb jer bi ga ondje dočekao bijes građana koji udišu štetan zrak.

"Osporavate međunarodna istraživanja. Ne trebaju nam nikakvi indeksi i istraživanja. Imamo svoja osjetila i znamo da ne udišemo ništa dobro", poručio je Mišić.

"Doći ću tamo na proljeće kad počnemo osnovne škole Jakuševec, Buzin i Veliko Polje i dječji vrtić Veliko Polje, kada zakopamo bager za prvi metar Jarunskog mosta, na kamen temeljac za osnovne škole Blato i Ježdovec. Znate gdje ćete vi doći? Nigdje", odgovorio mu je Bandić.

SDP-ovu gradsku zastupnicu Lara Kvesić zanimala je situacija sa skloništem za životinje u Dumovcu s obzirom na optužbe pojedinih zaposlenika o kršenju zaštite životinja.

"Jeste li promotrili i preispitali na koji način se troši četiri milijuna kuna koliko se izdvaja iz proračuna za Dumovec?", pitala je.

Bandić je kazao da je jučer išao nenajavljeno u Dumovec i sat vremena prije pozvao medije te se uvjerio na licu mjesta kakva je situacija. "A ona je takva da sve funkcionira kao vura. Inspekcije redovito dolaze i sve funkcionira besprijekorno", ustvrdio je Bandić.

"Zašto je djelatnica Dumovca radeći svoj posao slikala proljev pesa i to poslala medijima? Zato što ne radi svoj posao. Na bazi razočarane žene koja se nije našla u Dumovcu donosite sud o tim ljudima", odgovorio je.

Bandić je na pitanje HDZ-ovog gradskog zastupnika Marija Župana oko izgradnje maksimirskog stadiona rekao da su dobili odluku Skupštine NK Dinama da žele stadion od 25 do 30 tisuća mjesta te da traže strateškog partnera s kojim će zajedno napraviti stadion.

"Bit će Dinamo, Grad i partner. Jamčim da ćemo napraviti realan projekt primjeren Zagrebu", najavio je Bandić.

12:20 - Mislav Herman novi je predsjednik Skupštine. Zamijenio je Dragu Prgometa, koji je pri odlasku rekao nekoliko riječi.

- Žao mi je što smo Skupštinu imali u tako izazovnim vremenima, ali to nije spriječilo da funkcioniramo dobro, kolegijalno, imajući na umu da smo izabrani o volji građana i da im služimo. Hvala gradonačelniku i suradnicima. Bila je dobra suradnja,ponekad je zanlo zaiskriti, ali u namjeri da se nađu rješenja. Ako jesam nekog uvrijedio, nije bilo namjerno - ali očigledno je da nekima čak niti rad u skupštini nije pomogao potvrditi načelo da se ne prekida govornik dok govori.

Razloge odlaska sam već naveo. Bila je to čast, obveza, odgovornost voditi Skuptšini, ali vrijeme epidemije od mene kao predstavnika jedne ozbiljne klinike traži odgovoran i cjelodnevni rad na klinici. Dva tako ozbiljna posla ne možete raditi na jedan kvalitetan način. Vođenje klinike i rad s pacijentima je izazovan. Žao mi je što neću moći voditi Skupštini, ali mi je drago da mogu posvetiti se onom što radim kao svoj izvorni posao, a to je medicina. Želim Mislavu, svojem prijatelju i kolegi uspješno vođenje Skupštine i vjerujem da će to doista biti jedan sjajan rad - poručio je Prgomet. Herman se također obratio prilikom svojeg "ustoličenja".

- Gradskim zastupnicima koji su glasovali na moje imenovanje zahvaljujem na iskazanom povjerenju, podršci i potporu. Članovima kluba koji su me predložili isto hvala. Svima čiji glas nisam dobio, želim poručuti kako ću biti uključiv, poticati dijalog, i dobro upravljanje, uvažavati različitost mišljenja i stavova te, unatoč različitim uvjerenjima, razmotriti svaki vaš konstruktivan i dobar prijedloge te učiniti sve kako bi se donijelo što kvalitetnijih odluka i pridonijelo dobrobiti svih građana grada Zagreba - kazao je Herman.

9:46 - Uz 25 točaka dnevnog reda 38. sjednice Skupštine, podneseno je još dvadeset po hitnom postupku, od čega njih 13 predlaže gradonačelnik Milan Bandić. Jedna od njih je ona Kluba nezavisnih zastupnika kojom traže moratorij na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno kompleksa Paromlin, Gredelj Zagrepčanka, zbog koje je gradski proračun za iduću godinu povećan sa sadašnjih 12 na 14 milijardi kuna.

Tomislav Tomašević, čelnik platforme Možemo! predlaže da peta točka bude izvješće o realizaciji projekta nove žičare Sljeme.

