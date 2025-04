Tomašević: 'Svi su odjednom izgmizali iz podzemlja. Jedan od tih lobija je građevinski'

U Zagrebu se tijekom jutra provode uhićenja i hitne dokazne radnje, a provodi ih Policijska uprava zagrebačka po nalogu USKOK-a, izvijestio je USKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na tri osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja. Saznaje se da su uhićenja vezana uz tzv. Aferu Hipodrom.

Uhićeni su, prema neslužbenim informacijama, ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, te Domagoj Galić i Slavko Galić iz tvrtke Eurolex zaštita. Gradonačelnik Tomislav Tomašević za 11.15 sati sazvao je konferenciju za novinare na kojoj će dati izjavu na tu temu.

Kao prvo, nemam preciznih informacija na temelju čega je uhićen ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima, vjerujem da će te informacije dolaziti u sljedećim satima. Odmah želim reći, prema dosadašnjim saznanjima, ne vjerujem da je ukrao novac i ne vjerujem da postoji njegova kaznena odgovornost. Ako se utvrdi da je bilo tko ukrao gradski novac, apsolutno i beuzvjetno podržavam da se sve istraži i da se krivci procesuiraju. Što se tiče tajminga današnjeg uhićenja, danas je uhićen ravnatelj gradske ustanove, na zadnji radni dan prije službene kampanje za kampanje za lokalne izbore. Slučajno? Ja bih rekao da nije. Jasno je da su motivi politički, a cilj je da nas se provuče kroz kaljužu i da smo svi isti. Ali naravno da nismo isti.

Ključno jest: ne može nas se ucijeniti ni obeshrabriti da i dalje čistimo nered koji je ostavljen od prethodne vlasti. U tom smislu i dalje ćemo se boriti protiv raznih lobija kako bi se opet mogli vratiti na staro. Izgmizali su iz podzemlja i stvaraju brojne saveze kako bi došlo do promjene vlasti. Jedan od tih lobija je i građevinski lobi i još jednom želim poručiti da nas neće zaustaviti i da će se izmjene GUP-a izglasati nakon izbora, što god oni poduzeli oko toga", poručio je.

"Vi pokušavate povući paralelu između moje vlasti i Bandićeve. Presumpcija je da smo korumpirani kao prethodna vlast. Ja ne kradem, živim u stanu od 40 kvadrata, nismo svi isti", odgovorio je novinarki koja je pitala kako građani sad mogu vjerovati gradskoj vlasti. "Uhićenja gradonačelnika, pročelnika iz prošlog mandata građani ne mogu usporediti i neće usporedit", rekao je.

"Vezano za taj konkretan slučaj, pitanje je bilo zašto nismo poslali kontrolni ured u Ustanovu. Zato što prve informacije o zaštitarima ja sam dobio iz medija, a tada je istraga već bila u tijeku. U tom smilu, zašto slati kontrolni ured kad je već istraga u tijeku? I dalje, ukoliko je bilo tko ukrao gradski novac, ta osoba mora odgovarati", rekao je. Dodao je i da ne zna još što se Kostanjeviću stavlja na teret, a hoće li ostati na funkciji odlučit će Upravno vijeće Ustanove.

Naglasio je da postoji 340 gradskih ustanova, da je USO jedna od njih, te da USO upravlja sa 30 sportskih objekata, a da on kao gradonačelnik nikad nije bio na Hipodromu. "Ne znam detalje, kako bi se ja tim stvarima bavio", odgovorio je na pitanje oko ograde na Hipodromu koja je navodno nestala. Na pitanja da komentira situaciju s konjima, od koje je sve i krenulo, Tomašević je rekao da je sudski spor nepravomoćnom presudom riješen u korist Ustanove. "On je tužio za smetanje posjeda i izgubio. Birali su nas građani da uvodimo red, a kad netko ne plaća više od 10 godina ni jedno euro, nema ugovor, maltretira druge korisnike, je li to normalno da ostane? Mi smo tražili od ustanove da to riješi", kazao je Tomašević.

"Na Ustanovi je da odluči. NIti sam znao koliko ima zaštitara niti ja o tome odlučujem, koliko ima zaštitara na prvom, drugom, trećem, četvrtom objektu", rekao je. Na pitanje je li Tomašević znao da su se usluge plaćale cesijom, rekao je da nije znao, odnosno da je saznao iz medija. "Pitao sam stručne službe je li to legalno, prema njihovim informacijama, oni smatraju da je. Vidjet ćemo što se ravnatelju stavlja na teret. Taj dio prema mojim savjetnicima ne bi trebao biti sporan. To je legalno", odgovorio je, te dodao da nije razgovarao s Kostanjevićem, a rekao je i da nema saznanja da je Kostanjević u međuvremenu kupio nekoliko stanova.

Ima li političke odgovornosti Tomaševića? "Četiri godine nikakvih nepravilnosti nije bilo, nitko od mojih suradnika ni ja nismo bili umiješani u sumnjive poslove, vjerujem da će nam građani dati povjerenje da i dalje čistimo nered u najkorumpiranijioj ustanovi Grada Zagreba. Preko 25.000 je zaposlenika, ja ne mogu odgovarati za svaku situaciju. Moramo stvoriti okvir da se takve stvari svedu na minimalnu mjeru. Sve transakcije ustanove su dostupne svima, i ove ustanove i svih ostalih, pa i grada", rekao je.

Je li mu ikad bilo sumnjiv broj sati i zaštitara na Hipodromu? "Tek ćemo vidjeti koji je broj bio, za povećani broj sam saznao tek prije nekoliko tjedana. Provjeravao sam, tražio suradnike da provjere da li je da moj mail, na platformu Zviždač došle takve prijave, ništa nismo našli", rekao je. "Pitajte policiju i DORH. Ja sam rekao što mislim o ovom tajniku. Ali želim da odgovara svatko tko je ukrao gradski novac", rekao je.

"Što se tiče te teze, moram objasniti kako funkcionira postupak javne nabave. Za zaštitarske usluge za ustanovu bile su četiri ponude, a Eurolex i Storm dali su najnižu ponudu i morali su po zakonu dati najpovoljniju ponudu. BItno je da se jedan od ponuditelja žalio na tu odluku, a taj je slučaj išao na DKOM koji je potvrdila ispravnost dodjele toj tvrtci", rekao je.

Na pitanje tko je u Upravnom vijeću Ustanove, rekao je da ne zna napamet, te da ih on bira. Nitko od zamjenika gradonačelnika nije član Upravnog vijeća. Na pitanje tko su lobiji i tko je podzemlje rekao je. "Već sam rekao, već šest mjeseci se usporava GUP. Vrijeme je ključno, postoje interesi koji žele da se i dalje u ovom gradu tako gusto da se ljudima gleda u tanjur. Veća gustoća izgradnje znači ekstra profit. Mi smo obećali građanim da ćemo to promijeniti. Nobilo konkretno ima interes, jer je njegov urbanistički plan uređenja stavljen izvan snage. I ove otvorene prijetnje neće nas zaustaviti. Ja radim ovaj posao savjesno i odgovorno da raščistim nered", rekao je.

Na pitanje kako komentira da je on potpisao ugovor kojim se odobrava dva milijuna eura za zaštitu livade odgovorio je: "Hipodrom je jedan od 30 objekata kojima upravlja USO. Preko 20 objekata koriste zaštite. Ugovor koji se dobio na javnoj nabavi, potpisujem svaki ugovor, ali nakon što prođe sve službe, nakon što imam tri parafa o tome je li to u skladu sa zakonom. Godišnje potpišem oko 1000 ugovora o javnoj nabavi, jer sve nabave idu preko Ureda za javnu nabavu, moj potpis ide tek na kraju. Gdje postoji dokument da ja definiram koliko će ići zaštitara na Hipdorom? Nađite mi taj dokument i potpis i onda možemo razgovarati", rekao je.