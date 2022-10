Tomašević o otpadu: Sustav funkcionira, pokazali smo to u centru grada, a sada ćemo i drugdje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima održao je redovnu konferenciju za medije u prostorijama Gradske uprave. Prva je to redovna pressica od uvođenja novog modela otpada koji je u metropoli i dalje glavna tema.

Gradonačelnik je na početku otkrio kako će se dio natječaja za Advent morati ponoviti jer ponude nisu zadovoljile uvjete natječaja. Osim toga, stigla su i pitanja o zapošljavanju u Holdingu nakon što je u javnost dospio dopis iz tog poduzeća u kojem se nudi posao radnicima koji su otpušteni kao višak. Naravno, najviše pitanja bilo je o novom modelu odlaganja i odvoza otpada koji je gradonačelnik pohvalio. U nastavku pogledajte snimku i tijek konferencije za medije.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević stigao je u Gradsku u pravu sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec koja je propustila prošlu konferenciju zbog pozitivinog nalaza na COVID-19 te je posao obavljala u izolaciji.

O natječajima za stipendije

Dolenec se prva i obratila novinarima s informacijama o objavljenim natječajima konkretno za stipendiranje učenika i studenata.

- Važno nam je istaknuti da nam je cilj bio ojačati program stipendiranja u smjeru ranjivih skupina. Nastavljamo i dobar program od ranije koji se odnosi na studente romske nacionalne manjine - kazala je Dolenec i naglasila da su iznimno bitne i stipendije za deficitarna zanimanja.

Natječaji su otvoreni do 31. listopada, a bit će stipendirano više do 1000 učenika i studenata. Za učenike stipendije iznose 2700 i 3800 za studente i to čini naš program najizdašnijim, dodala je Dolenec. Time se povećava i broj stipendista.

O Adventu

- Dugo nismo bili u zgradi gradske uprave jer smo otvarali škole, njih ukupno šest u mjesec dana. - započeo je Tomašević i nastavio o natječaju za Advent.

- Morat ćemo ponoviti natječaj za Advent budući da niti jedna ponuda nije odgovarala natječaju. Riječ je o 5 od 10 natječaja za prigodnu prodaju gdje ponuditelji nisu zadovoljili uvjete u širem centru. - rekao je gradonačelnik na početku obraćanja kazavši kako se to odnosi na lokacije u centru.

- Prvi put smo ponudili i lokacije izvan centra grada, po kvartovima, ali tu nije bio velik interes. Bila je samo jedna ponuda koja nije zadovoljavala uvjete pa ćemo i tamo ponoviti natječaj. Ići će advent i po tržnicama i po kvartovima - zaključio je obraćanje na tu temu.

O manjku radnika u Holdingu

Prvo pitanje za gradonačelnika ticalo se nedostatka radnika u gradskom poduzeću o kojem se doznalo nakon što je u javnost procurio mail u kojem Holding poziva otpuštene radnike iz Call centra da se vrate na posao.

- Bilo je malo oscilacija zbog nekolicine radnika koji su pozvani, ali mislim da su odbili. U call centru je došlo do povećane potrebe za radom samo zato što je 70 tisuća korisnika GPZO-a odlučilo preći na uslugu - dodao je.

O novom modelu za otpad

Tomašević je rekao kako će građani i dalje moći u Holdingu preuzimati sve vrećice time odgovorivši na pitanje o manjku vrećica, pogotovo onih manjih od 10 i 20 litara, a koji se dogodio na brojnim prodajnim mjestima.

Kakva će biti situacija s kontejnerima koji su i dalje izvan boksova? Hoće li biti kazni? Ta i brojna druga pitanja upućena su Tomaševiću, a tiču se uhodavanja novog sustava.

- Nekad mi je malo to sve smiješno te sve karikaturalne kritike pogotovo od onih koji su 20 godina bili u gradskoj upravi, a sada su jako pametni. Prva stvar, sustav funkcionira, pogotovo u centru grada na koji smo se fokusirali. Pogledajte kante, pogledajte sadržaj kanti unutra su ZG vrećice. U jezgri Zagreba živi 20 tisuća ljudi i ovaj tjedan je izdana samo jedna jedina kazna. - dodao je.

Ta jedna kazna, istaknuo je, napisana je za osobu koja je stavljala glomazni otpad na javnu površinu, ta je osoba odmah platila kaznu na licu mjesta jer je znala što radi. Osim toga maknuto je nekoliko tisuća kanti, a do kraja tjedna bit će uklonjeno 4000 kanti. Izdano je sedamdesetak upozorenja. Prodano je više od 600 tisuća paketa ZG vrećica, nastavio je Tomašević najavivši da će kada se sredi sve uz centru fokus preći na ostatak kvartova.

- Razumni smo i ne želimo kažnjavati ljude bez veze. Cilj je edukacija jer vidi se u centru kako je to i ljepše i bolje kada grad nije Kantograd, kao da je drugi grad, ljepši grad i to nam je cilj - naglasio je.

U smislu kapaciteta Čistoće, provjeravao sam hoće li biti problema, ali problema nema. Odvoz se eventualno preskoči, ako je netko autom zagradio pristup kontejnerima, dodao je uvjeravavši kako Čistoća ima dovoljne kapacitete za šest odvoza tjedno koliko ih je sada u centru Zagreba.

- Kroz nekoliko tjedana će doći još desetak kamiona čistoće da pojačaju postojeće kapacitete, riječ je o najmu kamiona, a stalno su u tijeku i natječaji za zapošljavanje u toj podružnici. S jedne strane, podsjetit ću, na katastrofične prognoze da će centar grada bit u kaosu, kao što se to dogodilo u centru svih ostalih gradova koji su, poput Zagreba, prošli ovaj test.

Nadalje, komentirao je kritike da su kao zelena vlast uveli milijune plastičnih vrećica.

- Broj plastičnih vrećica će se smanjiti jer se potiče odvajanje, a vi kupovinom vrećica kupujte uslugu. Također, sve ZG vrećice su napravljene od recikliranog materijala - kazao je gradonačelnik.

Tomašević je demantirao navode da Grad Zagreb nije spreman za novi model, za koji kaže da dolazi od onih koji su do sada bili na vlasti i prema kojima, tvrdi, Grad Zagreb nikada ne bi bio spreman. Dodao je kako će se sustav uhodavati neko vrijeme i da će se postojeće odluke revidirati.

- Fiksna cijena je nekima veća nego do sada, ali ona je manja od mnogih gradova u Hrvatskoj - rekao je Tomašević o cijeni vrećica.

O bivšem Uredu za upravljanje hitnim situacijama

- Mi smo na izborima obećali da ćemo smanjiti broj gradskih ureda s 27 na 15, što smo i učinili. Pavle Kalinić je sam otišao i prije nego što je ured spojen, a taj nam je ured itetkako bitan. - naglasio je Tomašević u odgovoru na pitanje o novom šefu tog ureda koji u svom životopisu ima staž u SOA-i.

O prijevozu u Velikoj Gorici

Krajem mjeseca istekao je aneks ugovora s Gradom Velikom Goricom o prijevozu. Ugovor je produžen kako ne bi nastao kaos u prometu, rekao je Tomašević.

- Zagrepčani ne mogu, po Europskim direktivama, sufinancirati prijevoz Velikoj Gorici, to ne može biti i toga su svjesni i svi drugi gradovi u Županiji koji to ne rade. - rekao je Tomašević.

Podsjetio je i na to da je s gradonačelnikom Velike Gorice imao jedan od prvih sastanaka nakon dolaska na vlast te da mu je obećao da će Gorica na sebe preuzeti lokalne linije što se, do danas, nije dogodilo.

O suradnji u Skupštini

Na pitanje je li, uoči sjednice Skupštine sljedeći tjedan, razgovarao s partnerima iz SDP-a o nastavku suradnje Tomašević je kazao kako o tome ne želi govoriti u javnosti, već da se s partnerima razgovara direktno, a ne preko medija.

- Spremni smo unaprijediti suradnju, ali nemamo problema sa suradnjom, razgovarali smo s njima i sve ostaje po starom dok se ne dogovorimo s partnerima, ali o tome ćemo s njima, ne želim nikakve informacije u medijima, nego direktno s njima dogovoriti.

Osim toga, najavio je kako je jedna od ključnih točaka sljedeće Skupštine, rebalans proračuna, usuglašena s SDP-om.

Zadovoljni smo kako su protekla prva tri dana uvođenja novog modela gospodarenja otpadom – izjavio je Tomašević ranije. Najveća promjena, dodao je, vidljiva je u centru grada, gdje je i najveći fokus Čistoće te komunalnih redara koji patroliraju ulicama informirajući stanovnike kako pravilno odlagati. Uklonili 1500 kanti –

Unatoč najavama dijela oporbe o kaosu i planinama smeća koje će preplaviti centar, to se nije dogodilo. U subotu na javnoj površini nije bila ni jedna ZG vrećica. U nedjelju smo ih zatekli petnaestak, iako nedjeljom nema odvoza. Nakon 22 sata vrećice je iznio mali broj ljudi. Nekolicina građana je očito pogriješila, ali vjerujem da je to zbog toga što je tek početak pa možda nemaju pravu informaciju. Centar grada je čist, sve funkcionira, a građani su zadovoljni – istaknuo je Tomašević ranije ovoga tjedna.

