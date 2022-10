Tomašević otkrio koliko je ZG vrećica prodano i kada nove zalihe stižu u trgovine

Zadovoljni smo kako su protekla prva tri dana uvođenja novog modela gospodarenja otpadom – izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Najveća promjena, dodao je, vidljiva je u centru grada, gdje je i najveći fokus Čistoće te komunalnih redara koji patroliraju ulicama informirajući stanovnike kako pravilno odlagati.

Uklonili 1500 kanti

– Unatoč najavama dijela oporbe o kaosu i planinama smeća koje će preplaviti centar, to se nije dogodilo. U subotu na javnoj površini nije bila ni jedna ZG vrećica. U nedjelju smo ih zatekli petnaestak, iako nedjeljom nema odvoza. Nakon 22 sata vrećice je iznio mali broj ljudi. Nekolicina građana je očito pogriješila, ali vjerujem da je to zbog toga što je tek početak pa možda nemaju pravu informaciju. Centar grada je čist, sve funkcionira, a građani su zadovoljni – ističe Tomašević.

Napreduje i uklanjanje kanti s javnih površina u gradskoj jezgri, naglasio je. Do danas je odande uklonjeno oko 1500 od njih 6000, reakcije na njihovo micanje mahom su pozitivne, a u tijeku je i nabava oko 150 setova podzemnih spremnika, koji će se po centru krenuti postavljati početkom iduće godine.

Nakon prvotnog šoka, čini se da su i stanovnici centra grada novi model prihvatili te da pozdravljaju promjene. Roko živi u blizini Traga bana Jelačića i večeras će, kad izvede u šetnju svog mješanca, na ulicu izbaciti svoju prvu ZG vrećicu od 10 litara. Da je on i cimer napune, kaže, trebalo im je tri dana. Isprva ga je, priznaje, novi model zbunjivao, no sada je "skužio" kako funkcionira.

– Sviđa mi se dizajn vrećica a i boja je super. Drago mi je da se napokon nešto radi u vezi s otpadom u gradu. Samim tim stvara se i šansa da se to konačno riješi. Bolje je da se radi nešto nego, kao prije, kada se po tom pitanju godinama nije radilo ništa – optimističan je Roko.

U subotu i nedjelju u zgradi Holdinga u Vukovarskoj, u Dupcu, Španskom, na Laništu te pred Mamuticom počela je i podjela besplatnih ZG vrećica za one koji na to imaju pravo pa su se na nekim mjestima stvorile gužve. Mnogi su preko vikenda i danas primijetili i kako su se zalihe ZG vrećica poprilično smanjile pa ih se nije moglo kupiti. Na mnogim od više od 600 prodajnih mjesta gdje su dostupne nije ih bilo, odnosno mogle su se kupiti uglavnom one od 40 litara, koje su većini korisnika prevelike.

Ne završi sve na Jakuševcu

Do kratkotrajna je zastoja, objasnio je Tomašević, došlo zbog toga što je velik broj korisnika u kratkom razdoblju kupio velike zalihe vrećica. Do danas je, naime, kako je kazao, prodano 600.000 paketa, odnosno šest milijuna vrećica. To je oko dva milijuna vrećica više nego što Hrvatska ima stanovnika te oko 200.000 paketa više nego što Čistoća ima korisnika. Zbog toga je, kažu u Gradu, nastao privremeni problem s opskrbom, koji bi se uskoro trebao riješiti. U vodeće trgovačke lance novi su paketi stigli danas oko 14 sati, kazao je Tomašević, dodajući kako do kraja tjedna očekuje stabilizaciju.

– Kad kupite jedan paket, nećete ga odmah potrošiti. A što više otpada budete odvajali, kupovat ćete manje vrećica – poručio je Zagrepčanima. Ponovio je i da komunalni redari neće otvarati plave ZG vrećice kako bi provjeravali tko je odvojio koliko otpada i što je u njih stavio. Model s vrećicama, dodao je, zbog toga je i uveden da bi oni koji odvajaju plaćali manje. Demantirao je i, kako je kazao, "fame i dezinformacije" da otpad koji se odvaja na koncu završi na istome mjestu, odnosno na Jakuševcu.

– Zašto bismo poticali odvajanje ako sve ide na isto mjesto? Na Jakuševcu su svakodnevno inspekcije, biorazgradivi otpad se kompostira, plastika predaje na oporabu privatnoj tvrtki, glomazni se otpad obrađuje, iz njega se vadi vrijedna sirovina, a ostatak se drobi i odlaže na Jakuševcu – rekao je Tomašević.

Neslužbeno iz Grada doznajemo i kako su zadovoljni rezultatima prvih kontrola. Većina je Zagrepčana, kažu, dobro prihvatila nova pravila, a one koji su zatečeni u prijestupu upozorilo se i informiralo kako odlagati jer, naglašavaju iz Grada, namjera nije kažnjavanje i represija, nego nagrađivanje onih koji savjesno odvajaju otpad.