NATJEČAJ TEK SLIJEDI

U blizinu zatvora Remetinec stiže 'školovano' grmlje. Nije metafora, evo o čemu je riječ

Na današnji dan obilježava se Dan planeta Zemlje
Marin Tironi/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
06.02.2026.
u 14:15

Radovi bi trebali trajati tri mjeseca od dana uvođenja izvođača

Novu prometnicu s nogostupima, novu kabelsku kanalizaciju, novi sustav oborinske odvodnje, moderniziranu rasvjetu, ali i "školovano" grmlje te drveće. Sve to dobit će Saljska ulica u Zagrebu u sklopu rekonstrukcije koju, za 350 tisuća eura bez PDV-a, planira Grad Zagreb. Saljska je, za one koji ne znaju, u Remetincu, niti kilometar udaljena od tamošnjeg zatvora, a planirana je u njoj cjelovita rekonstrukcija i izgradnja prometnice na dionici od Utinjske ulice na sjeveru do Turanjske ulice na jugu, u ukupnoj duljini od približno 290 metara. Postojeća ulica, koja je danas djelomično asfaltirana, a djelomično makadamska, s vrlo uskim kolnikom širine oko 2,4 do tri metra, bit će potpuno preoblikovana u standardnu gradsku ulicu.

Predviđena je izgradnja novog kolnika širine 5,50 metara, čime se omogućuje dvosmjerni promet, te nogostupa s obje strane ulice, promjenjive širine između 1,50 i 1,75 metara. Time se bitno povećava sigurnost pješaka, osobito jer se s istočne strane nalaze stambeni objekti. Postojeći vodoopskrbni cjevovod promjera 100 mm koji se nalazi ispod kolnika ostaje i neće se mijenjati, kao ni magistralni cjevovod promjera 1000 mm koji presijeca ulicu. Također se zadržavaju postojeći srednjenaponski elektroenergetski vodovi i srednjetlačni plinovod. Ali je, zato, planirana modernizacija javne rasvjete. Postojeća rasvjeta na betonskim stupovima s istočne strane ulice se zadržava, ali se rasvjetna tijela obnavljaju i prilagođavaju suvremenim standardima.

Velik zahvat predviđen je na oborinskoj odvodnji. Izgradit će se dva nova mješovita kanala odvodnje u koje će se oborinske vode s kolnika i nogostupa prikupljati uzdužnim i poprečnim padovima. U sklopu toga ugradit će se 15 novih slivnika s taložnicama, a cijeli sustav bit će spojen na postojeći mješoviti kanal u koridoru budućeg produžetka Vatikanske ulice. U trasi zapadnog nogostupa predviđena je izgradnja kabelske kanalizacije za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Ugradit će se dvije rebraste PVC cijevi promjera 110 mm u duljini oko 279 metara, položene u rov dubine 80 cm, s dva betonska zdenca (na početku i na kraju zahvata). U ovoj fazi u cijevi se ne uvlače kabeli, one služe kao priprema za buduće potrebe.

Kolnička konstrukcija izvest će se s više slojeva asfaltnih (bitumenskih) mješavina, uključujući nosive i habajuće slojeve, ukupne debljine koja odgovara prometnom opterećenju ulice, čime se osigurava trajnost i otpornost nove prometnice. U sklopu zahvata predviđena je i sadnja te održavanje zelenila, pri čemu je izvođač obvezan održavati posađeni biljni materijal do primopredaje, uključujući zalijevanje, rezidbu, plijevljenje, fitosanitarnu zaštitu i zamjensku sadnju u slučaju sušenja biljaka. Bilje koje dolazi na lokaciju, a riječ je o drveću i grmlju, bit će "školovano". I nije to drvo s diplomom, već je riječ o biljkama koje su namjerno, rezidbom i vođenjem rasta, dugotrajno oblikovane u točno određeni oblik. Radovi bi trebali trajati tri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, a natječaj kojim će se on tražiti, Grad tek planira raspisati.
Ključne riječi
Zagreb

