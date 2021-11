Tomislav Tomašević: Mjera roditelj odgojitelj je štetna, izaći ćemo s nizom drugih mjera

Umjesto u gradskoj upravi, današnja redovna konferencija za novinare gradonačelnika Tomislava Tomaševića održava se ispred Doma zdravlja Zagreb - Centar, u Runjaninovoj ulici, s obzirom da je to jedna od osam novih lokacija za cijepljenje. Radno vrijeme cijepnih punktova je svakim radnim danom i vikendom od 14:00 do 20:00 sati. No, osim cijepljenja i situacije s koronavirusom, jedna od gorućih tema zasigurno će biti ukidanje mjere roditelj-odgajatelj te smanjivanje novčane pomoći za novorođeno dijete. Konferenciju uživo pratite ovdje.

Danas kreće s masovno cijepljenje, ponovio je gradonačelnik Tomašević, uz cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu, po kvartovima, kako bi ljudi lakše došli do cjepiva nakon posla.

- Pokušali smo da ti punktovi budu po cijelom Zagrebu, pozivam sve građane da se cijepe ne samo zaštite sebe već i onih najmilijih i svih drugih - kazao je Tomašević. Najnoviji podaci za cijepljenje u Zagrebu su sljedeći: 67.7 posto odraslog stanovništva, 54 posto ukupnog stanovništva. Udio cijepljenih raste, a najveći je udio prema najstarijima premda postoji trend dolaska sve mlađeg stanovništva. Postoje i COVID ordinacije, njih pet, gdje se može testiranje, uz sve drive-in punktove.

Ravnateljica centra rekla je da će novi punktovi olakšati cijepljenje.

- Velesajam je u punom pogonu, i tamo sudjeluju svi naši djelatnici i obiteljski liječnici, ali građanima je lakše obaviti cijepljenje u svojim kvartovima. Spremni smo i očekujemo da ćemo uspjeti kao što smo to uspjeli i do sada - kazala je.

Dotaknuo se i konferencije COP26 koja se održava u Glasgowu.

- Mi tu nastavljamo nakon što smo jednoglasno usvojili projekt solarnih panela. Želimo to postići u sljedeće tri godine, a nastavljamo i s projektom koji je započet, a radi se o mijenjanju javne rasvjete u Zagrebu kako bi bila energetski učinkovitija - rekao je.

Što se tiče COVID potvrda u gradskoj upravi, Tomašević čeka na daljnje upute iz državnog vrha.

- Vezano za njihovu obvezatnosti i kontrolu kako službenika tako i posjetitelja. Što se tiče pravnih dilema koje postoje, nekako ćemo slijediti primjer države. Prema sadašnjim informacijama oni koji nemaju COVID potvrde morat će se testirati. Pitanje je tko će snositi taj trošak, koji je ogroman trošak - objasnio je.

Što se tiče naknade za novorođenčad, nema nikakvih ušteda jer je predviđen u proračunu isti kao i do sad. Što se tiče mjere roditelj-odgojitelj i kritike oporbe, podsjetio je HDZ na 2019. godinu kad je kritizirao mjeru jer nije ostvarila demografski učinak, a to bi moglo biti utrošene na druge stvari poput gradnje vrtića i povećanja broja odgojitelja u vrtićima. Došlo je do smjena novorođene djece unatoč mjerama. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a tada nije podržao program demografskih mjera upravo zbog kritika mjere.

Mi ćemo izaći s cijelim nizom kompenzacijskim mjera. Ukoliko će biti riječi o socijalno ugroženim obiteljima, tada će se te mjere primjenjivati. To nisu uštede, ponovio je, jer se s tim novcima može sagraditi 27 novih vrtića.

Mjera je štetna, a treba reći da demografska politika ne može funkcionirati na lokalnoj razini. Ponavljam da sve europske zemlje idu prema tome da sve više djece ide u vrtiće, mi imamo obrnuto. Ne vidim kako bi se tužbom mogla nadoknaditi šteta mjere roditelj odgajatelj.

- Što se tiče besplatnih udžbenika, Grad Zagreb je jedini u Hrvatskoj koji ima besplatne udžbenike za srednje škole. U proračunu za ovu godinu je bilo samo 16 milijuna kuna, što je dovoljno da trećina djece dobije udžbenike u srednjim školama. Ta trećina bi bila dovoljna za obitelji koje dobivaju dječji doplatak. Mi smo taj iznos utrostručili da bi svi imali besplatne udžbenike. I sljedeće godine bit će besplatni udžbenici za srednjoškolce - kaže.

Koje će kompenzacijske mjere biti?

- Povećat će se potreba za kapacitetima u dječjim vrtićima, a predstavit ćemo cijeli trogodišnji plan oko toga, jer ne želimo da se ne poštuje demagoški standard. Imamo previše djece i premalo odgojitelja. Nije se razmišljalo o povećanju cijena vrtića - objasnio je.

Cijeli proračun ćemo predstaviti sljedeći utorak, pa ćemo govoriti o uštedama koje smo predložili, ali i novim projektima koje pokrećemo. Kako bi 2023. i 2024. imali mjesta za razvoj investicije.

Ne želim se petljati u otvoreno pismo djelatnika Muzeja grada Zagreba, rekao je za kraj. Nikakva odluka upravnog vijeća do mene još nije došla, rekao je.