Rijeka ljudi preplavila centar Zagreba: Na 22. Povorci ponosa hodaju Tomašević i brojni drugi političari

Nakon Karlovca i Splita, ove subote održava se 22. po redu Povorka Ponosa LGBTIQ zajednice u Zagrebu, i to pod ovogodišnjim sloganom ''Zajedno za trans prava!'', kako bi ''osvijestili diskriminaciju i nasilje koje je u posljednje vrijeme usmjereno prema transrodnim osobama''.

Kao i lani, Povorci ponosa pridružuje se i gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom, a sav promet u centru bit će obustavljen od 16 do 17.30 sati. Ovogodišnja ruta kreće od Mimare pa Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom pa sve do posljednje postaje - parka Ribnjaka.

Tijek događaja:

16:38- Povorka ponosa došla do Trga bana Josipa Jelačića.

16:30- Ilicom se danas šeće za slobodu. Rijeka ljudi preplavila je Ilicu na putu do Ribnjaka. U masi se nosi velika zastava koja označava trans zajednicu, a moguće je uočiti i niz zanimljivih transparenata. Brojni veseli i šareno odjeveni građani ističu simbolične dugine boje, zastave, natpise i rekvizite.

Sudionici "prajda" krenuli su Frankopanskom ulicom prema centru grada, a proći će Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, zatim Ulicom Nikole Jurišića te Draškovićevom i Šoštarićevom ulicom. Dolazak u Park Ribnjak očekuje se oko 17,30 sati.

16:15- Krenula je 22. povorka ponosa pod geslom "Zajedno za trans prava". Horda ljudi maršira ulicama glavnog grada.

16:00- Na povorku su stigli brojn političar, među njima i Peđa Grbin, Katarina Peović, Davor Bernardić, Rada Borić, a stigao je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa svojim zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec.

-Ovo je 22. povorka i u našem izborom programu stoji da ćemo kao uprava sudjelovati na Povorkama ponosa. Kao Grad dajemo podršku u organizaciji. On je ove godine posvećen trans osobama i želimo da se oni, kao i svi članovi LGBT zajednice osjećaju dobro u gradu- rekao je Tomašević pa dodao da je Pride kao i u drugim metropolama popraćen podrškom gradske uprave.

Grbin je pak rekao kako je svake godine na Povorci ponosa jer treba pružiti podršku borbi za jednakost i slobodu.

-Mislim da moramo podržati ovakvo događanje, pogotovo s ovako jakom temom, a to je borba za trans prava. Hrvatski desničari nažalost su našli novu žrtvu za mržnju- rekao je Grbin.

Foto: Matej Pavelić

15:00 - Povorka je započela s okupljanjem ispred Mimare, nakon čega će svi u 16 sati krenuti prema parku Ribnjak. Tamo potom u 18 sati počinje aktivistički prosvjedni skup, najavljuju organizatori, nakon čega kreće zabavni program.

15:01 - Iz ZET-a su najavili kako će tramvajski promet biti obustavljen u periodu prolaska povorke, od 15.40 do 17.30 sati. Kako su javili, tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom te će tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linije 6, 13 i 17 prometovat će preko Vodnikove i Glavnog kolodvora do svojih krajnjih odredišta

Linije 4 i 11 prometovat će izmijenjenom trasom: Vodnikova – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Šubićeva – Kvaternikov trg – i dalje redovnom trasom do Dupca

Linija 12 će od Ljubljanice voziti Ulicom grada Vukovara, zatim Držićevom i Šubićevom do Dubrave. Linija 14 umjesto do Mihaljevca, vozit će do Borongaja trasom: Savski most - Savska - Vodnikova – Glavni kolodvor - Draškovićeva – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova - Borongaj.

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobus linija 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol.

14:55 - Organizatori su prije nekoliko dana najavili program ovogodišnje Povorke te poručili kako je ''trans zajednica snažna, hrabra i ustrajna''.

''U posljednje vrijeme svjedočimo jačanju transfobije, govoru mržnje, diskriminacije i nasilja usmjerenom prema trans osobama. Na meti smo raznih političkih aktera/ica koji/e svoje karijere grade nauštrb trans ljudi i naših prava i života. Politika, institucije i crkve, javni i medijski prostor ispunjeni su transfobnim porukama kojima se pokušava degradirati naše identitete i dokinuti nam temeljna ljudska prava. Trans zajednica je snažna, hrabra i ustrajna! Nadahnuće crpimo iz antifašističke, feminističke i kvir borbe za društvo pravde i solidarnosti. Naši životi su vrijedni i dragocjeni, zato u ime slobode svih nas prosvjedujemo i poručujemo: Zajedno za trans prava!'', poručili su.

A organizatora je nekoliko: kolekTIRV, Zagreb Pride, Dugine obitelji, K-zona, House of Flamingo, Trans Mreža Balkan, Ponosni Zagreb, Zbeletron, uz podršku Grada Zagreba.

