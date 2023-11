Upoznajte finaliste Volonterskog Oskara: 'Kad nekome u teškom trenutku vratite nadu, srce vam je kao kuća'

Svatko od njih će vam reći da je osmijeh ljudi kojima su uspjeli pomoći najveći dar koji mogu dobiti. Ipak, njihovo bezuvjetno ustupanje sebe i svog vremena onima u potrebi itekako je prepoznala zajednica dobročinitelja jer se i ove godine dodjeljuje nagrada Volonterski Oskar. Njome se želi istaknuti nezamjenjiv doprinos volontera u razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u metropoli.

Nagradu dodjeljuje Volonterski centar Zagreb (VCZ), čije je povjerenstvo odabralo troje finalista, a ove godine to su Sara Terzić, Ante Gracin i Ruba Abi Said. Glasati za svog favorita možete na stranicama VCZ-a do 4. prosinca, a proglašenje pobjednika bit će na Međunarodni dan volontera u Kulturnom centru Dubrava.

Neprocjenjiv osmijeh na dječjem licu

– Kada počneš volontirati, ne očekuješ nikakvu nagradu, radiš to jer nekome želiš dati dio sebe, ali lijepo je kad te zajednica prepozna. Mislim da se time šalje i važna poruka, a to je da svijet nije hladno mjesto, nego da ima toliko udruga i pojedinaca kojima je cilj nekome uljepšati svakodnevicu – govori nam Sara Terzić, studentica psihologije i volonterka udruge Smiješak.

18.11.2023., Zagreb - Sara Terzic, finalistica za nagradu Volonterski Oskar. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Od 16. godine nekoliko puta tjedno uljepšava dane klincima koji se liječe u nekoj od zagrebačkih bolnica, i to kao “teta pričalica”. Osim redovnog angažmana u sklopu projekta “Laku noć, pričoljupci”, sudjelovala je i u organizaciji humanitarnog koncerta.

– Krenulo je tako da sam imala želju aktivirati se i nekome pomoći. Budući da sam bila maloljetna, prvo sam odlazila na Srebrnjak, a nakon toga i u Vinogradsku i Klaićevu bolnicu. Svaki tjedan upisuješ svoju raspoloživost u aplikaciju i kad dobiješ raspored, pripremiš knjige i pravac bolnica. Najviše me oduševljava sreća na dječjim licima, kada im svaku večer netko dolazi, energija je neopisiva – kaže Sara, koja trenutačno i koordinira volontere za Klaićevu. Mora paziti da svaku večer u bolnicu stignu tri volontera, proučava izvještaje, prati mentoriranja novih dobrovoljaca...

– Jedna od naših članica jednom je rekla da volontiranje nije davanje viška nego manjka svog vremena, posebno u današnjem ubrzanom svijetu, i s time se apsolutno slažem. Ipak, to našim korisnicima zaista donosi tračak nade koji govori da u trenutku kada život postane težak i kada se sve smrači, postoje ljudi koji su spremni pomoći – smatra Sara.

A iako je više od 50 puta bio dobrovoljni darivatelj krvi, Ante Gracin, volonter Katoličke udruge Kap dobrote, u mirovini je htio, kako opisuje, s dobrih djela na daljinu krenuti na dobra djela uživo. Korisnici udruge stariji su, nemoćni, napušteni i osamljeni ljudi, a Gracin je jedan od onih koji im dostavlja tople obroke te pomaže u hranjenju, odijevanju i njezi. Prevozio je teško pokretne i bolesne k liječniku i pritom im bio pratnja, podrška i utjeha.

– Često se ti ljudi nađu u situaciji da čekaju zbrinjavanje u domu, a nemaju nikoga u obitelji da im pomogne. Tu uskačemo mi i pomažemo im da to razdoblje dostojanstveno prežive. Vjera je ono što me pokreće, a da toga nema, ne znam bih li se mogao ovim baviti. Kada idete nekome u posjet, ne znate u kakvom ćete ga stanju naći. Ali tada se prisjetim trenutaka nakon posjeta, kad nekog pozdraviš na kraju dana, a on je čist, suh, napojen i sit, srce ti je kao kuća – govori Gracin.

Nominacija za nagradu puno mu znači, ponajprije zbog vidljivosti udruge jer njezin rad, pojašnjava, održavaju donacije. A štićenike posjećuje od jednom do tri puta tjedno na sat ili dva, ali i to ovisi od slučaja do slučaja pa trenutačno jednog gospodina obilazi triput dnevno.

– Pronalazimo ljude koji su u velikim potrebama, praktički su nevidljivi i nerijetko odbačeni od društva. Kada se susretnete s njihovim licima s kojih je iščeznuo bilo kakav trag sreće, a onda napokon vidite osmijeh, to je najveći poklon – uvjerava nas Gracin.

17.11.2023., Zagreb - Ante Gracin, finalist Volonterskog Oskara. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Možete naučiti i puno o sebi

A uljepšati dan korisnicima Free Shopa, socijalne samoposluge za tražitelje azila, osobe s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom te sve ljude u potrebi, koja djeluje u sklopu organizacije Are You Syrious, glavna je misija Rube Abi Said, studentice Ekonomskog fakulteta. Rođena Libanonka od 2015. godine živi u Zagrebu, a u volonterske vode ozbiljnije je krenula na nagovor prijatelja Muhammeda Jafe, lanjskog dobitnika Oskara.

– Još u Libanonu znala sam volontirati u ljetnim kampovima za djecu, a otkako me Muhammed pozvao u Are You Syrious, jednostavno sam se zaljubila u taj poziv jer volim pomagati ljudima – govori Ruba. Njezin angažman obuhvaća brigu o potrebama korisnika i distribuciju humanitarne pomoći. Usto je izvorna govornica arapskog jezika, što itekako znači onima koji pohode samoposlugu.

– Volontiranje mi je omogućilo da se susretnem s različitim kulturama i naučim puno i o sebi i u drugima – kaže Ruba pa domeće kako u socijalnoj samoposluzi korisnicima dijele odjeću i obuću, igračke, knjige, kozmetiku i prehrambene proizvode, a ondje volontira najmanje jednom tjedno. Usto pomaže u prikupljanju donacija.

22.11.2023., Zagreb - Ruba Abi Said je finalistica Volonterskog Oskara. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Najviše mi se sviđa pristup da nitko nikoga ne osuđuje i svi smo postali kao mala obitelj. Pozitivne vibracije najveća su nagrada u volontiranju, ono kada na licima korisnika vidite da im se vratila nada da će zaista biti bolje i da se s nama osjećaju sigurno – zaključuje Ruba.

