Uhićen divljak u centru Zagreba: Ženi (30) nabio glavu na bankomat, udario i srušio dvije prolaznice...

Divljak iz Draškovićeve koji je ozlijedio nekoliko žena uhićen je nakon drame koja se odvila ove srijede u samom centru Zagreba. Naime, 34-godišnjak je uhićen nakon što je hodao ulicom i napadao prolaznice u Draškovićevoj ulici, zbog čega je jedna 65-godišnjakinja završila i na Traumatologiji.

Sve se odvilo prije dva dana nešto prije 19 sati. Prva njegova meta bila je upravo 65-godišnjakinja, koju je udario laktom u lice te ju teško ozlijedio, a ona je od siline udarca pala na tlo. Uz to joj je oštetio i naočale koje je žena imala na glavi. No, nasilni 34-godišnjak nije se tu zaustavio, već je nakon toga došao i do 30-godišnjakinje koju je također napao, uhvatio je i nabio joj glavu na bankomat ispred kojeg je stajala. Žena se uspjela izmaknuti, no 34-godišnjak nije odustao te nasrnuo ponovno na nju. Ipak je na kraju uspjela pobjeći i skloniti se u obližnji ugostiteljski objekt, gdje je bila pozvana policija.

Zadnja njegova meta bila je 20-godišnjakinja koju je napao na tramvajskoj stanici, zbog čega je ona pala na pod. Ova drama trajala je sve do dolaska 56-godišnjaka i 41-godišnjaka koji su obuzdali ovog divljaka do dolaska policije.

- Opisanim ponašanjem, odnosno nasiljem na javnom mjestu osumnjičeni je oštećene ženske osobe starosti 20 i 30 godina doveo u ponižavajući položaj te ih pri tome lakše ozlijedio. Osumnjičeni je po dovršenom kriminalističkom istraživanju u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

