Udruga 'Abacus Hrvatska' najavila bogat program za studeni: Više od 15 radionica za djecu

Udruga Abacus Hrvatska tijekom ovog mjeseca provodi niz aktivnosti u sklopu projekta "Abakus tradicije za digitalne ambicije", kojim želi potaknuti razvoj koncentracije, logičkog razmišljanja i numeričkih vještina djece. Projekt obuhvaća više od 15 radionica, javni STEM događaj te stručne edukacije za djelatnike udruge i volontere. Radionice će se održavati u partnerskim školama u Ivancu i Zagrebu, a usmjerene su na praktično učenje pomoću abakusa, tradicionalnog azijskog računalnog alata koji pomaže djeci u razumijevanju osnovnih matematičkih operacija, objašnjavaju organizatori.

U Ivancu, u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, radionice će se održati 10. i 24. studenoga, na temu "Zbrajanje prijatelja broja 5". U Zagrebu, u Osnovnoj školi Jure Kaštelana, planirane su radionice 6., 13., 20. i 27. studenoga, a djeca će kroz igru i praktične vježbe savladavati zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva bez prijelaza te teme "Prijatelji broja 5" i "Oduzimanje prijatelja broja 5". U Osnovnoj školi Marina Držića radionice će pak biti održane 7. i 21. studenoga, dok će se program u Osnovnoj školi Gračani provesti 28. studenoga, s fokusom na "Prijatelje broja 5".

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a cilj mu je povezati tradicionalne metode učenja s modernim pristupima u STEM obrazovanju te djeci omogućiti razvoj ključnih kompetencija za digitalno doba.