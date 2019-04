U Zagrebu se nudi netipičan smještaj. Biste li spavali u ovom apartmanu?

Da je internet mjesto na kojem se može naletjeti na gotovo svašta to smo znali. No oglas koji jedan Zagrepčanin nudi na popularnom servisu Airbnb za smještaj uspio je zasigurno iznenaditi sve one koji su na njega naišli.

Tako na oglasu piše "unikatan smještaj, spavaj u kafiću!".

"Apartman" je rezerviran za dvije osobe odnosno raspolaže dvama krevetima. Šank je čini se ujedno i kuhinja, a toalet je, naravno, odijeljen za muške i ženske goste.

Osim toga, parking je besplatan, a kućni ljubimci nisu dopušteni. Ako vam bude hladno postoji grijanje, a ako vam je vruće tada možete koristiti i klimu. Dostupna je i topla voda te aparat za gašenje požara ako vam voda bude prevruća.

Foto: Airbnb

Kao šećer na kraju, nekonvencionalan apartman sadrži i TV ukoliko se odlučite opustiti.

Cijena smještaja varira ovisno o broju noćenja, no ona pada ako je dužina boravka veća od tjedan odnosno mjesec dana.

Koliki je odaziv za ovaj "apartman" nismo uspjeli doznati, no ispadne li i da je oglas tek šala to će onda biti mali klik za čovjeka, ali veliki za Airbnb.

