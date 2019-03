Ovakav oglas za alat još niste vidjeli: "Pričekajte da plaća sjedne pa tek onda zovite mene na telefon"

Molim Vas NEMOJTE MI PISATI ni na jedan način (sms - mail - viber - vocap - kontaktiraj oglašivača i slično) prije nego što smo se čuli telefonom, piše korisnik.

Sva "pisma" koja mi eventualno uputite, bilo kojim kanalima takve komunikcije, bit' će obrisana bez čitanja - (cijena je FIKSNA a za slanje poštom obvezatna je uplata od 112 kn sveukupno i to SVE PARE UNAPRIJED), jasan je korisnik oglasnika njuskalo.hr.

Nedavno se na Njuškalu pojavio jedan vrlo detaljan oglas, a ako ga pročitate, onda ćete vidjeti zašto kažemo "detaljan".

Prodaje se: revolverska kliješta za bušenje rupa na tkanini filcu kartonu platnu koži (kožni remen kožna torba koža i sl.) sa šest različitih promjera 2,5mm/3mm/3,5mm/4mm/4,5mm /5mm, kliješta za ušice, kliješta za pritisne gumbe - druker gume/zakovice, 100 kom. ušica, 25 kom. glava pritisnog gumba, upute za upotrebu na hrvatskome jeziku, Blister / karton pakiranje, piše u oglasu, a korisnik je naglasio sve uvjete koje moraju poštovati potencijalni kupci.

Pročitajte kako je pokušao stati na kraj svim neozbiljnim kupcima. S ovim korisnikom nema zezancije, a originalni oglas pogledajte ovdje.

Sve što znam o ovome napisano je i naslikano u oglasu te ne znam da li ovaj alat može služiti specifičnom području primjene za koji ga kupujete - molim pročitajte cijeli oglas i pregledajte sve slike prije nego me zovete na telefon.

Na pismene upite u bilo kom obliku, te bilo kakvog sadržaja (npr. za dodatne važne dimenzije, masu, podatke za plaćanje, dostupnost, mogućnost nabavke dodatnih zakovica i drukera u lokalnoj željezari i sl.) ako se prethodno nismo čuli telefonom, Vam neću htjeti odgovoriti – dakle mora biti govorni poziv na mobitel prije dopisivanja čak i ako ste jako prehlađeni ili u inozemstvu.

Slanje Tiskom, te općenito plaćanja po uzeću (poštaru) sa moje strane nisu moguća.

Osim Hrvatske pošte nemam nikakve alternativne načine dostave ni za Zagreb, ni za ostatak Hrvatske (autobus, kad ne'ko ide i slično).

Osobno preuzimanje za 85 kn sveukupno a po prethodnom telefonskom dogovoru (govorni poziv) moguće je isključivo u Novom centru Karlovca i to isključivo na adresi Senjska ulica kućni broj 1 – dakle dostave po raznim karlovačkim parkiralištima, benzinskim pumpama, rampama, naplatnim kućicama, tržnicama i slično ne radim.

Sve fotografije iz oglasa su autentične, osobno sam ih uslikao fotoaparatom i i sve je tako kako piše/slika u oglasu ili bolje, tako da pitanja na koja je unaprijed tekstom i slikama odgovoreno nisu dobrodošla (npr. nemojte me pitati gdje je osobno preuzimanje ako to na dva mjesta u oglasu piše i google karte/mape/street view/satelitski prikaz to zna bolje objasniti nego ja, kolika je cijena, kako vi to šaljete – to je sve naznačeno u oglasu i tako je kako je).

Dakle, molim Vas da u svom nastupu prema meni budete što kraći, određeniji i precizniji, te da razumijete da ću više zaraditi ako Vam NE PRODAM nego ako si dopustim da telefonski pregovori oko ovog traju duže od 2 (dvije) minute.

MOLIM NEMOJTE ZVATI / NEMOJTE KUPITI:

– ako ćete i pored svega napisanog i naslikanog u oglasu imati kakvo dodatno pitanje o dimenzijama, tehničkim karakteristikama, područjima primjene i slično.

Ja u to ne ulazim i trgujemo na osnovu pretpostavke da NIJE tako kako bi Vama odgovaralo pa makar i bilo i da nije moguće vratiti ili zamijeniti.

Oko eventualnih nedoumica eventualno možda možete kontaktirati tvornicu navedenu u tekstu oglasa (nemam ni broj telefona, ni email od istih)

– ako niste sami čitali oglas, nego Vam ga je netko drugi ukratko prepričao - odnosno nemojte nikom prepričavati tekst ovog oglasa nego mu ga npr. pokažite na ekranu računala ili isprintajte te dajte na uvid

– ako Vam nisu prihvatljivi, predviđeni načini komunikacije / preuzimanja / plaćanja / slanja ...

– ako niste ozbiljno zainteresirani za gore opisano nego se samo usput informirate dok npr. u bolnici čekate da vas liječnik prozove

– ako Vam je potreban, a još uvijek nemate konsenzus čitave Vaše obitelji oko kupovine ovog (npr. najprije postignite dogovor sa roditeljima, strinom, tetkom, ženom, curom, priležnicom, prijateljem... za koje pretpostavimo nabavljate ovaj alat, pa tek onda zovite mene na telefon)

– ako bi platili pouzeću, a ne možete se osobno naći sa mnom ispred ulaza moje zgrade

– ako nemate trenutnu likvidnost po tekućim ili inim računima, odnosno ako ne možete isti dan zadati nalog za plaćanje te emailom dostaviti potvrdu o tome ili osobno doći preuzeti predmet – dakle nemojte me daviti na telefon, provjeravati dostupnost i slično ako ste trenutno bez "dinara" i čekate npr. plaću, jer rezervacije duže od 4 sata za uplatu unaprijed i duže od 24 sata za osobno preuzimanje NE RADIM i zato NEMOJTE trošiti plaću unaprijed na nešto nepotrebno kao što su kliješta za bušenje rupa, kad rupu na npr. remenu za silu možete probušiti i čavlom – pričekajte da plaća legne ili sjedne pa tek onda zovite mene na telefon

– ako kupujete prečesto, previše, emotivno i/ili kompluzivno – ja NE STIGNEM pozitivno utjecati na Vaše emocije da bi Vam nešto prodao, što Vam možda u konačnici uopće ni ne treba, te na taj način kratkoročno popraviti Vaše raspoloženje

– ako sumnjate da bi Vas na bilo koji način mogao prevariti ili oštetiti

– ako Vam sve napisano nije prihvatjivo po načelu: 'Takvo kakvo jest'.