Stijepo Gleđ Markos: “Pjesma koja spaja čovjeka i Boga – to je ono najvrjednije na ‘Progledaj srcem’”

Koju biste poruku voljeli da publika ponese sa sobom s “Progledaj srcem”?

U vremenu nemira, straha i nesigurnosti, kada se često pitamo što nas sutra čeka, najvažnija poruka koju želim da ljudi ponesu s ovog koncerta jest da nas Bog nije napustio. On nas ljubi, zove i ima posljednju riječ. Zato se ne trebamo bojati, nego imati povjerenja i otvoriti srce Njegovoj prisutnosti.

Kakav je pogled s pozornice na 20 000 srdaca koja pjevaju za Gospodina?

Pogled s pozornice je pogled ohrabrenja. Pogled koji ti govori da nisi sam na ovoj poljani života. To je slika zajedništva, nade i ljubavi, zapravo slika živog kršćanstva.

Vidjeti tisuće ljudi koji iz svega srca pjevaju Bogu, za mene je jedan od najljepših osjećaja koje čovjek može doživjeti.

Ovo je koncert za koji je važno pripremiti se i duhovno i glazbeno. Kako izgledaju Vaši dani prije “Progledaj srcem”?

Svaki nastup za mene nosi svoju posebnost i određenu odgovornost. Uvijek mu prethodi priprema kroz glazbeno uvježbavanje, ali ono najvažnije je duhovna priprema koju se trudim živjeti svakodnevno. Sakramentalni život i predanje Bogu u svemu, pa tako i u talentu koji mi je darovao, temelj je svega što radim. Kada znam kome pjevam, tada pjesma može najprije dotaknuti mene, a ono što proživim, mogu iskreno prenijeti i publici.

Važno mi je imati otvoreno srce kako bi se Bog mogao poslužiti mojim glasom i dotaknuti nekoga u publici.

Koliko ovakvi susreti mijenjaju i Vas kao izvođača, a ne samo publiku?

Kao glazbeniku, ovakvi nastupi donose iskustvo i potvrdu da moje pjesme pronalaze svoj put do publike. Ipak, još mi je važnije ono što se događa u mom srcu. Svaki takav susret vraća me na izvor i podsjeća zašto pjevam i kome pripada dar koji sam primio.

Pjevam iz ljubavi prema Bogu i vjerujem da me Njegova ljubav vodi. Na neki način, ovakvi susreti vraćaju me onome što jesam, jednostavno oruđe u Božjim rukama.

Postoji li trenutak na “Progledaj srcem” koji Vam se posebno urezao u srce iz prijašnjih godina?

Prošle godine, tijekom izvedbe pjesme “Jeshua”, započeo sam pjesmu samo glasom, bez pratnje. U jednom trenutku publika je spontano zapljeskala i to je bio jedan od onih trenutaka koji se ne mogu planirati ni ponoviti. Osjetio sam snagu zajedništva koje nas je povezalo u pjesmi. Posebno su mi dragocjena svjedočanstva ljudi nakon koncerta o Božjoj blizini koju su osjetili u toj večeri. To je ono najvrjednije, kada pjesma postane susret čovjeka i Boga.

