Snima parkove po metropoli, a ono što su mu ljudi počeli otkrivati, nije očekivao. Zavirite u projekt ovog Zagrepčanina

Zagrebački parkovi, klupe i krošnje mogli bi ispričati bezbroj priča i tajni. Upravo se ondje često susreću prošlost i sadašnjost, nastaju priče o ljudima, susretima koji su im promijenili živote te slučajnim prolaznicima ili šetačima koji se uvijek vraćaju istim stazama. Takve zelene oaze inspiracija su Park Atlas projekta Zagrepčanina Darija Dalmacije koji se bavi videoprodukcijom, a za društvene mreže snima kratke videe o parkovima, njihovoj povijesti, ljudima i njihovim uspomenama upravo – iz parkova.

Riječ je o projektu koji ide dalje od same priče o zelenilu koje nas okružuje, govori nam Dalmacija, a zamisao je bila stvoriti platformu koja će okupljati parkoljupce te prikazati jednostavne trenutke koji doprinose dobrom raspoloženju i promiču pozitivne emocije. – Ovo je platforma koja potiče ljude da se vrate parkovima, da u njima borave, druže se i ponovno otkriju njihovu vrijednost u svakodnevnom životu – ističe.

Ideja za projekt o parkovima rodila se prije šest godina, u doba pandemije, kad je Dalmacija, kao reporter, dobio zadatak snimiti utihnuli Zagreb. – Sjedio sam na Zrinjevcu oko sedam sati, a oko mene nije bilo nikoga. Zagreb je bio potpuno prazan, taj prizor bio je gotovo nadrealan. I tada sam počeo razmišljati kako bi u ovo vrijeme inače netko ležao na travi, neki bi se par smijao ili ljubio na klupi, netko bi šetao psa, možda bi se negdje vodio tihi razgovor ili čak svađa. Park bi bio pun života, sitnih svakodnevnih scena koje često ni ne primjećujemo – ispričao nam je Dalmacija, dodajući kako ga je ta nestvarna tišina potaknula na razmišljanje koliko su parkovi zapravo važni kao mjesto susreta, emocija i priča koje se svakim danom neprimjetno odvijaju oko nas. Park Atlas projekt uključuje fotografije i videozapise parkova Zagreba i drugih gradova, protagonisti su parkovi i pojedinci, a podijeljen je i u nekoliko serijala.

– Rubrika "Šetnja parkom" donosi prezentacije pojedinih parkova, primjerice o povijesti Rokovog perivoja o kojem sam nedavno napravio priču. Zatim, "Park Talks" koji se fokusira na ljude i njihove doživljaje parkova, njihove navike, emocije i uspomene vezane uz ta mjesta. Najnovija rubrika je "Doggo Park Atlas", a posvećena je vlasnicima pasa i njihovim ljubimcima, a otkriva koji su ljubimcima omiljeni parkovi, što ondje najviše vole raditi i kako vlasnici u parkovima stvaraju nova poznanstva – kaže nam. Uz to, Dalmacija radi i vizualizacije s pomoću umjetne inteligencije, a to su, u biti, njegove ideje kako bi neku površinu pretvorio u zelenilo. Iza projekta krije se mnogo vremena i truda, ističe, od istraživanja starih arhiva, knjiga ili digitalnih baza do snimanja, montiranja te vođenja profila na društvenim mrežama.

Ovaj projekt, dakle, svojevrsni je digitalni spomenar, povezuje parkove s ljudskim emocijama, sjećanjima i nostalgijom. Parkovi svojevrsni "muzeji života" građana, dodao je Dalmacija. – Jedna starija Zagrepčanka podijelila je svoju uspomenu kojom nas je vratila u šezdesete godine prošlog stoljeća. Na Zrinjevcu su se tada okupili stari i mladi kako bi ispratili pjevača Marka Novosela na njegov put preko oceana u Ameriku. Takav prizor danas je nezamisliv, a upravo te male, neobične priče želim sačuvati i ispričati – objašnjava nam Dalmacija. Druga mu je, pak, gošća ispričala i pokazala "njenu" klupicu u Parku Zvonka Špišića na Trešnjevci.

– Ta priča posebno mi se urezala u pamćenje. Rekla mi je kako je ta klupica njeno mjesto na koje dolazi kada je sretna ili tužna, ondje sjedi i razmišlja o životu koji je živjela i o onome što je tek čeka – prepričava Dalmacija. Osim toga, njegova osobna nit i povezanost s parkovima dodatno obogaćuje ovaj projekt. Park Stara Trešnjevka veže ga uz djetinjstvo, govori nam Dalmacija, Zrinjevac je za njega mjesto promišljanja u teškim trenucima, dok park Grič smatra jednim od najljepših zagrebačkih parkova. Parkovi su mjesta koja Dalmacija opisuje kao dušu i ogledalo grada.

– To je mjesto na kojem možda najjasnije možeš osjetiti gdje si došao te kakva je kultura. Ako dođeš u park koji je zapušten, pun smeća i bez života to već puno govori o samom mjestu i odnosu prema zajedničkom prostoru – ističe. U sklopu projekta, govori Dalmacija, u planu su i novi formati poput dokumentarnog serijala o zagrebačkim parkovima, ali i merch, odnosno majice. Projekt se polako širi i izvan Zagreba na druge europske parkove pa se, tako, na društvenim mrežama Atlas parka mogu pronaći i priče iz Londona i Amsterdama, ali i New Yorka.