U srijedu i četvrtak nema busa po Vlaškoj, pogledajte ostale promjene u ZET-ovom rasporedu vožnje

Vlaška ulica će sutra i prekosutra od 8.30 do 17.15 biti zatvorena za sav promet, pa izvanredna autobusna linija 608 koja inače vozi od Trga žrtava fašizma do Kvatrića ova dva dana neće voziti.

Autobusna linija 223 (Dubrava - Dubec) će, pak, do ponedjeljka, 8. lipnja prometovati djelomično izmijenjenom trasom zbog zatvaranja Ulice Križnog puta, na dijelu od Aleje Blaža Jurišića do Dankovečke ulice. Iz Dupca će voziti redovnom trasom do raskrižja Koledinečke i Dankovečke ulice, nakon čega skreće u Dankovečku ulicu, nakon čega nastavlja prema Aveniji Dubrava i uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta. Autobus će iz smjera Dubrave prema Dupcu voziti svojom redovnom trasom.

Zbog nove regulacije prometa na dijelu ulica Vrhovec, Antunovac i Mandaličina, autobusna linija 129B (Vrhovec – Mandaličina) od petka, 29. svibnja u 10 sati, djelomično će promijeniti trasu u smjeru Kuniščaka. Autobus će voziti redovnom trasom do raskrižja ulica Vrhovec i Zatišje - (desno) Ulica Zatišje - (lijevo) Ulica Antunovac, (desno) Ulica Kuniščak - i dalje uobičajenom trasom. U smjeru Vrhovca linija će prometovati redovnom trasom. Uspostavljanjem navedene regulacije, linija mijenja broj i naziv te po novom nosi naziv 149 (Kuniščak – Vrhovec).