U ponedjeljak se otvaraju bazeni, provjerite gdje možete na plivanje

U sklopu popuštanja epidemioloških mjera, nakon kafića, restorana i teretana u ponedjeljak otvaraju bazeni koji će se u svom radu morati pridržavati preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oko rada bazenskih kupališta i vodenih parkova tijekom epidemije koronavirusa. Što se tiče Zagreba, neki će objekti ipak ostati zatvoreni.

Tako će otvorenje bazenskog kompleksa Svetice pričekati neke bolje dane, jer, kako piše na njihovoj Facebook stranici, prostori su u fazi sanacije štete nakon potresa, pa će krajem idućeg tjedna objaviti informaciju o datumu otvaranja. Zatvoreno će biti i plivalište Mladost zbog enegetske obnove koja je započela u srijedu.

S plivanjem se može početi u bazenima Mladost, i to radnim danom od 6 do 20 sati, s time da se od 14 do 15 sati prostori dezinficiraju. Subotom od 13 do 17 sati rade veliki i mali bazen, a nedjeljom od 10 do 14 sati. Radit će i Bazenski kompleks Utrina za korisnike rekreativnih programa za djecu i odrasle, sportske klubove i građane, kao i Bazeni Jelkovec. Otvoren će biti i bazen Iver radnim danom od 7 do 21 sati a vikendom od 10 do 18 sati.