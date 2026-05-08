IZGLEDA KAO RATNA ZONA

'Bahati i neodgojeni vozači više neće moći divljati', kvart na zapadu Zagreba najavio promjenu

Zagreb: Rudeška ulica bez ležećih policajaca koje su ralice potrgale prilikom čišćenja snijega
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
08.05.2026.
u 14:20

Pohvalili se na društvenim mrežama

Uskoro se postavljaju novi uspornici na Rudeškoj, javili su iz inicijative vijećnik "Bolji Rudeš". Nakon što su na Golikovoj u Voltinom postavljeni čitavom širinom kolnika, iz nadležnog gradskog ureda su im potvrdili da vrlo skoro, možda već tijekom idućih sedam do deset dana, novi uspornici dolaze na Rudešku cestu na kojoj su dosadašnji oštećeni i uklonjeni prije više mjeseci, objašnjavaju u Facebook objavi. 

"To je dobro, na taj će način jedna od najprometnijih prometnica u zapadnom dijelu grada, Rudeška cesta, biti puno sigurnija i neće više bahati i neodgojeni "vozači" moći divljati kako žele po kvartu. Ovo je rezultat zajedničke inicijative naših vijećnika #BoljiRudeš i većine u Vijeću mjenog odbora Rudeš", pišu.

U komentarima je, pak, netko od stanovnika tog dijela metropole upitao: "Kaj mislite da budu uspornici opametili nekoga u ulici gdje je sve puno rupa i šahtova. Prvo neka srede ulicu da na nekaj izgleda". Drugi je dodao: "Dosadni su sa tim uspornicima jer cijeli Rudeš izgleda kao ratna zona s tim rupama po asfaltu". 
CO
CommonSense
15:00 08.05.2026.

Nisam oduševljen ali po kvartovima bi trebalo staviti kamere za brzinu jer ovo postaje strašno. Još gore je kaj policije više nema po cesti pa ekipa radi kaj hoće. Kad netko nastrada odgovornost je na načelniku PU ZG i prometne policije

