OTPJEVAO PJESMU

Glasnogovornica Zagreba: Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na Hodu za život

Zagreb: Marko Perković Thompson i supruga Sandra sudjelovali u Hodu za život
Hina
09.05.2026.
u 16:47

Thompson je na Zrinjevcu otpjevao jednu pjesmu, "Lijepa li si". Živalj je navela da parkom Zrinjevac upravlja Javna ustanova Priroda grada Zagreba

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je za Hinu kako pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem Hodu za život na popisu koji je organizator Hoda dostavio Javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. 

Thompson je na Zrinjevcu otpjevao jednu pjesmu, "Lijepa li si". Živalj je navela da parkom Zrinjevac upravlja Javna ustanova Priroda grada Zagreba. "Grad Zagreb ne izdaje dozvole za zauzimanje javne površine u parku Zrinjevac već to radi javna gradska ustanova Priroda grada Zagreba", istaknula je Živalj.  

 U Zagrebu je u subotu održan 11. Hod za život, ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!" Poduprijeti Hod došao je i pjevač Marko Perković Thompson koji je ranije na Instagramu pozvao građane da se priključe. Kada je prijepodne stigao među okupljene, zapjevali su njegove pjesme, među kojima i "Ravnotežu", i stih 'partija mi sudi'.

Osim u Zagrebu, Hod za život u nadolazećim mjesecima održat će se u 20 hrvatskih gradova.

