'Rijetko tko je to skužio': Zagrepčanin objasnio što se krije iza novog projekta Jarunskog mosta

U potpunosti podržava i priželjkuje izgradnju Jarunskog mosta, i redovito prati što se događa pa je na Redditu izložio nekoliko komentara vezanih uz najavljene radove. "Rijetko tko je skužio da je ono što je prezentirano zapravo korak unazad, bar što se tiče napredovanja prema dovršetku odnosno čak početku radova. Jer Tomašević je jučer rekao da se odustaje od idejnog projekta Jure Radića i ide se opet u izradu novog idejnog projekta. Zbog toga su skupili žiri i raspisati natječaj koji bi trebao biti gotov do jeseni", napominje.

Po njegovu, kako kaže, nestručnom mišljenju, Radićev projekt i je preglomazan. "Koliko god taj most bio potreban, zbilja ne vidim potrebu za čak šest traka (najavio je sad TT da će biti 4) uz tramvaj i pješačko-biciklističku stazu. To neće biti novi glavni ulaz u grad, niti glavni put za Novi Zagreb, bar ne reda veličine kao sadašnji Jadranski most. Koristit će ga uglavnom ljudi sa zapada da idu na autoput ili Arenu i Novi Zagreb i time smanjiti gužve na Jadranskom", objašnjava.

Glavni problem je, nastavlja, što je odluka da se ide na novi idejni projekt drastično produžilo vrijeme projekta. "Ono što me smeta je da TT nije imao problema tamo u 2024 u predizborno vrijeme doslovno 'izvaditi iz ladice' Radićev projekt i prezentirati ga javnosti kao budući projekt, i po tome dati neke ( i tada nerealne ) datume završetka - 2028. da će biti gotovo. Klasično predizborno obećanje ludom radovanje", kaže. Istina je, dodaje, da je jako brzo nakon te prezentacije Tomašević u manje medijski popraćenim izjavama dao nagovijestiti da će se mijenjati projekt. "Iskreno, ne mislim da su mislili skroz ispočetka idejni projekt", dodaje.

Ono što je problem i što ide sporo, piše netko u komentaru, je otkup zemljišta. "Nije važno po kojem projektu ide kad radovi ne mogu početi dok ne bude gotov otkup zemljišta, a sad po novom očekuju da će to biti gotovo do kraja 2027. Zakon o otkupu je takav da to ide jako sporo, iz Grada su više puta rekli da su tražili od Vlade da se promjeni taj zakon, ali za sada ništa", objašnjava.

Netko, pak, dodaje kako to možda rade kako se ne bi dogodila situacija kao i s placom u Vrapču. "Projekt je bio gotov i po njemu se radilo da bi se kasnije shvatilo da je projekt bio, pa 'ajmo reći, manjkav", napominje.