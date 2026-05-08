Pitali smo Peternela što kaže na Penavino uključivanje u temu Krijesova, a i gdje će on biti sutra

Nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislav Tomašević zbog paljenja Trnjanskih krijesova, nazvali smo saborskog zastupnika i člana stranke DOMiNO Igor Peternel kako bismo ga pitali kako gleda na uključivanje Penave i svoje nekadašnje stranke Domovinskog pokreta u temu koju je posljednjih dana upravo on intenzivno otvarao u javnosti. – Pozdravljam da su se uključili, ali ne pozdravljam što nisu podržali moj prijedlog za ukidanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja. Tada su rekli da se ne slažu. Sad se moraju dogovoriti jesu li za to da se 22. lipnja ukine ili da ostane – rekao nam je Peternel.

Dodao je kako i dalje ostaje pri svom stavu da bi taj praznik trebalo ukinuti. Peternela smo pitali i gdje će biti u subotu, s obzirom na to da se u Zagrebu istovremeno održavaju Trnjanski krijesovi, Hod za život i derbi Dinama i Hajduka, a prošle je godine bio viđen upravo na Trnjanskim krijesovima. – Bit ću na Hodu za život – kratko je odgovorio.

Podsjetimo, Peternel je ranije na konferenciji za medije na Trgu bana Jelačića, s predstavnicima Hrvatske stranke prava i Hrvatskih suverenista, ponovno otvorio pitanje treba li 8. svibnja 1945. promatrati kao oslobođenje ili okupaciju Zagreba. Samu konferenciju obilježio je i manji incident. Stranka DOMiNO i Udruga Domino gotovo su u isto vrijeme organizirali događanja na Trgu bana Jelačića, a program udruge emitiran preko zvučnika ometao je obraćanje političara. Zbog toga su predstavnici stranke DOMiNO, uz negodovanje, odlučili promijeniti lokaciju konferencije.

Na presici je Peternel poručio kako se u Zagrebu 8. svibnja obilježava kao dan oslobođenja, no da on smatra kako o događajima iz 1945. treba otvoriti širu raspravu. – 8.5. se nema što slaviti. To je obilježavanje nacionalne katastrofe, ulazak jugoslavenske vojske, horde bandita koje su poubijale sve koje su sreli na tom putu, koje su punile jame koje se i dan danas otkrivaju i koje su građanima oduzele sva njihova prava te otele imovinu – rekao je na konferenciji. Predstavnici okupljenih stranaka kritizirali su i odnos prema komunističkom nasljeđu te ponovno istaknuli stav da se 8. svibnja ne bi trebao jednostrano predstavljati kao dan oslobođenja Zagreba. – Nije svatko onaj tko je protiv 'partizanštine' i jugoslavenske države fašist, kako oni to tvrde. To je njihov problem nemogućnosti suočavanja sa prošlošću– kazao je.

Peternel smatra i da su gradonačelnici Zagreba u socijalističkom razdoblju, među kojim je najpoznatiji Većeslav Holjevac, bili okupacijski gradonačelnici "jer ih nitko nije izabrao" i "nametnuti su od jedne partije". Za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kaže da je "napravio diverziju" konferencije za novinare stranaka DOMiNO, Hrvatski suverenisti i HSP jer se u isto vrijeme i na istom mjestu održavao performans umjetnika Siniše Labrovića u sklopu programa ''Narativi i patetika političkog populizma'', u organizaciji nevladine udruge Domino, pa je konferencija premještena.