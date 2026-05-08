Sretan kraj potrage: Pronađen je Zmajček, znamo gdje je bio

"Zmajček se vratio kući", objavio je vijest na svom Facebook profilu vlasnik Fiata 500 iz 1964. godine, jednog od najprepoznatljivijih automobila u Zagrebu koji je u srijedu predvečer nestao s nereguliranog parkirališta na uglu Koturaške i Uske ulice. Prepoznatljivi rozi fićek pronađen je jučer 19.40 u Ulici I. Petruševec, izvijestila je policija. Nije poznato tko je Zmajčeka uzeo i odvezao te kako ga je policija pronašla.

– Nije bilo parkirnog mjesta pa sam se zavukao na jedno mjesto gdje sam već sto puta parkirao. Ugao Uske i Koturaške ulice. Kada sam se navečer nakon posla vratio, automobila nije bilo – ispričao nam je jučer Vrhovski. Krađu je odmah prijavio policiji te je na svom Facebook profilu objavio fotografiju automobila, svoj broj telefona i pozvao građane da mu se obrate ako automobil vide u gradu.

Fićek je iz 1964. godine, a bio je poklon pod bor, za Božić od žene, ispričao nam je Vrhovski. Sam ga je uredio u veselim bojama, a nema dana kada ga nije vozio. Zbog specifičnog izgleda auto je omiljen i među Zagrepčanima. – Ljudi ga vole, slikaju, mašu nam kad nas vide na ulicama. Koristio se za snimanje filmova, reklama, spota za pjesmu “Fakat sori” Drito Konja pa čak i za svadbu. Kći je radila film s Fiatom za prijemni za Akademiju dramskih umjetnosti i prošla je, naravno – rekao nam je Vrhovski.