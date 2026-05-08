NESTAO U SRIJEDU NAVEČER

Sretan kraj potrage: Pronađen je Zmajček, znamo gdje je bio

Screenshot Facebook
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
08.05.2026.
u 14:40

Fićek je iz 1964. godine, a bio je poklon pod bor, za Božić od žene, ispričao nam je vlasnik

"Zmajček se vratio kući", objavio je vijest na svom Facebook profilu vlasnik Fiata 500 iz 1964. godine, jednog od najprepoznatljivijih automobila u Zagrebu koji je u srijedu predvečer nestao s nereguliranog parkirališta na uglu Koturaške i Uske ulice. Prepoznatljivi rozi fićek pronađen je jučer 19.40 u Ulici I. Petruševec, izvijestila je policija. Nije poznato tko je Zmajčeka uzeo i odvezao te kako ga je policija pronašla.

– Nije bilo parkirnog mjesta pa sam se zavukao na jedno mjesto gdje sam već sto puta parkirao. Ugao Uske i Koturaške ulice. Kada sam se navečer nakon posla vratio, automobila nije bilo – ispričao nam je jučer Vrhovski. Krađu je odmah prijavio policiji te je na svom Facebook profilu objavio fotografiju automobila, svoj broj telefona i pozvao građane da mu se obrate ako automobil vide u gradu.

Fićek je iz 1964. godine, a bio je poklon pod bor, za Božić od žene, ispričao nam je Vrhovski. Sam ga je uredio u veselim bojama, a nema dana kada ga nije vozio. Zbog specifičnog izgleda auto je omiljen i među Zagrepčanima. –  Ljudi ga vole, slikaju, mašu nam kad nas vide na ulicama. Koristio se za snimanje filmova, reklama, spota za pjesmu “Fakat sori” Drito Konja pa čak i za svadbu. Kći je radila film s Fiatom za prijemni za Akademiju dramskih umjetnosti i prošla je, naravno – rekao nam je Vrhovski.
Avatar KMJ
KMJ
14:44 08.05.2026.

hrvatski brazilci, sve u bajbukanu potrpat.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

