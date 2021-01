U Općini Kravarsko stradalo 500 objekata, crkvu će morati rušiti

Kao što je poznato, potres koji je u utorak pogodio Petrinju i okolicu nije ostavio pošteđenima ni ostatak regije, uključujući mnogo naselja diljem Zagrebačke županije. Jedno od njih je Općina Kravarsko, a fotografije tamošnje župne crkve Uzvišenja Svetog Križa, koja je u potresu ostala bez tornja i sada je sasvim izvjesno da će se morati rušiti, obišle su naslovnice hrvatskih portala.

- Uslijed jakih potresa koji su zahvatili područje Općine Kravarsko došlo je do oštećenja 500 objekata na području Općine od kojih 100 objekata imaju značajna oštećenja. Nažalost, prema trenutnim informacijama sa terena, oko desetak kuća nisu sigurne za stanovanje te će se morati srušiti do kraja i iznova izgraditi. Zbog potresa se urušila crkva u Kravarskom te ju je prema mišljenju statičara potrebno do kraja srušiti i izgraditi novu. Osim obiteljskih kuća i crkve, i župni dvor je pretrpio velika oštećenja te prema mišljenju statičara uslijed ponovnog jačeg potresa, župnom dvoru prijeti urušavanje - stoji na web stranicama općine, koja sad prikuplja donacije u obliku namirnica, higijenskih potrepština tekstila ili vode za piće.

- Svi koji žele donirati humanitarnu pomoć molimo da se u svrhu koordinacije donacije jave na broj 098 937 3791. Ukoliko Vaša kuća nije sigurna za stanovanje, molimo Vas da nas kontaktirate na broj 098 398 531 ili na 01 6237 022 kako bi Vam organizirali siguran besplatni smještaj - poručuju iz Općine. Pomoć već polako pristiže iz svih općina Zagrebačke županije i Grada Zagreba u vidu radne snage i kamiona sa dizalicama, a Zagrebačka županija na njihov račun uplatila je milijun i pol kuna u svhru nabave građevinskog materijala kako bi se sanirali krovovi i dimnjaci.