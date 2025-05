U Močvari koncert ‘žene za sva vremena’, legendarne Zdenke Kovačiček i njenog Greenhouse Blues Banda

Močvara ima veliku čast najaviti koncert ‘žene za sva vremena’, legendarne Zdenke Kovačiček i njenog Greenhouse Blues Banda. Iako je prošle godine napunila 80 godina, a na sceni je prisutna više od 60 godina, Zdenka Kovačiček nema namjeru usporiti sa svojom karijerom. Dapače, ona za ovu godinu najavljuje izlazak svoje Autobiografije, a u pripremi je i snimanje novog albuma s Greenhouse Blues Bandom kao kruna višegodišnje zajedničke suradnje.



Što će se čuti na koncertu u Močvari 16. lipnja? Suradnja s Greenhouse Blues Bandom počela je 2016. godine, a njihov zajednički repertoar uključuje bezvremenske jazz standarde kao što su “Is You Is”, “Georgia On My Mind”, “Let The Good Times Roll”, “Allright OK”, “Route 66”, Zdenkine domaće uspješnice kao što su “Žena za sva vremena”, “Vrati se u moje dane”, “Mali crni brat”, “Frka”, “Mi volimo soul”, “Volim te kao konja”, “Elektra”, “Hello Mr. Elton John”, pjesme s njezinog posljednjeg hvaljenog albuma “Konstatacija jedne mačke” kao i neke od najpoznatijih pjesama velike Janis Joplin (“Try”, “Mercedes Benz”, “Bobby McGee”, “Piece of My Heart”, “Get It While You Can”, “Summertime”, “Half Moon”, “To Love Somebody”).



“Kombinacija Zdenkinog moćnog vokala nevjerojatnih mogućnosti i iznimno zanimljive boje, provokativnih tekstova od kojih su neki preuzeti iz istoimene zbirke „Konstatacija jedne mačke“ pjesnikinje Slavice Maras te ludih instrumentalnih rješenja koja je sjajno izveo Greenhouse Blues Band učinili su ovaj album zanimljivim, provokativnim, raznolikim i prepunim iznenađenja. Zdenka je pred nas iznijela nešto zaista posebno, a svakom je tekstu dodala novu dimenziju koju može stvoriti jedino glazba.” – Sound-Report.com