U Divljem srcu grada počeo polarni advent

Polarni advent u Divljem srcu grada, odnosno Zoološkom vrtu, trajat će do 6. siječnja. Vrt je prigodno osvijetljen i uređen, a posjetitelje će s veličanstvenim svijetom životinja petkom, subotom i nedjeljom upoznavati edukatori odjeveni u vilenjake. Usklađen je usto s novim mjerama i preporukama epidemiologa.

Slobodan ulaz imat će mlađi od 18 godina te djelatnici zdravstvenih ustanova. Poseban program organiziran je od petka do nedjelje. Provodit će se tako edukacija kroz edukativne postave o tajnama svijeta životinja, od 16 do 20 sati. Obilasci vrta će biti svaki puni sat, počevši od 11 pa do 16 sati, te će trajati 45 minuta. Noćni obilasci će pak biti od 16 nadalje, također, svakih sat vremena sa Zebrina trga. Obavezno je nošenje maski.