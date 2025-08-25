Zagrepčani raspravljaju o najboljim Tomaševićevim potezima u prošlom mandatu: 'To je minimum odgovornosti...'

Na društvenim mrežama Zagrepčani su se raspisali o potezima gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz prošlog mandata, nakon što je jedan korisnik Reddita otvorio je raspravu pitanjem: "Koji vam je najbolji potez gradonačelnika u prošlom mandatu?", i pritom nabrojao niz projekata i odluka gradske vlasti.

Na popisu su se tako našli obnova nakon potresa, ukidanje mjere roditelj-odgojitelj te nabava novih tramvaja, kao i uređenje Sarajevske ulice, pokretanje obnove Paromlina, Doma sportova i stadiona u Kranjčevićevoj. Osim toga, na listi se našlo "vraćanje gradskog deficita od 1,3 milijarde kuna", kako je napisao korisnik.

Među potezima su se, među ostalim, našli i povlačenje sredstava iz europskih fondova, izgradnja novih vrtića i škola, izmjene GUP-a, uvođenje blokovskog parkiranja, plavih vrećica i podzemnih spremnika, vraćanje dugova... Korisnik je na popis naveo i širenje pješačke zone,uvođenje besplatnog javnog prijevoza za starije i djecu, kao i besplatnu žičaru. Na popisu se našla i digitalna platforma za prikaz gradske imovine s popisom korisnika, izgradnja zgrade u Podbrežju, sadnja 20.000 stabala... i mnoge druge mjere.

"Vrtići. Zagrebu ih je baš suludo nedostajalo", "Što se tiče proširenja pješačkih staza... Stara Vlaška predugo čeka i visi kao nedefiniran prostor. Masarykova je super ideja, ali mislim da se propustilo u ovom posljednjem obnavljaju urediti taj prostor da ne izgleda više kao cesta. Trebalo je ambicioznije", "Nije na listi: Bazen Špansko - Bandić je taj projekt blokirao godina i ovi praktički čim su došli su rekli 'yeah, sure, go ahead bud' i sad će biti gotov za par mjeseci", " Dozvola za održavanje najvećeg koncerta u povijesti na Hipodromu"... samo su neki od komentara koji se mogu naći ispod objave.

"Meni je vraćanje deficita i stabilizacija financija. To je glavni preduvjet za bilo kakav skuplji projekt u gradu. Minimum odgovornosti prema građanima i svom nasljedniku je da mu ostaviš stabilne financije kako bi novi gradonačelnik mogao provoditi svoj program odmah, a ne 2 godine vraćati tuđe financijske dubioze", stoji u jednom komentaru.