JUTARNJE GUŽVE

U centru Zagreba nastao kaos: Automobil zapeo na tračnicama, tramvaji vozili skraćeno

Zagreb: Radnici ZET-a popravljaju tramvajske žice koje je potrgao šleper
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.10.2025.
u 09:14

Vozilo je, kako su izvijestili ranije u gradskom prijevozniku, ostalo zaustavljeno na tramvajskim tračnicama u Savskoj cesti kod križanja s Veslačkom ulicom

Završen je zastoj na Savskoj cesti zbog kvara osobnog vozila koje je ostalo zaustavljeno na tračnicama te je u tijeku normalizacija tramvajskog prometa na linijama 4, 5, 14 i 17, javljaju u ZET-u. 

Vozilo je, kako su izvijestili ranije u gradskom prijevozniku, ostalo zaustavljeno na tramvajskim tračnicama u Savskoj cesti kod križanja s Veslačkom ulicom. Tramvajske linije privremeno su vozile obilazno. 

