Trovanje plinom, infekcija... Hitni će slučajevi odmah u barokomoru

Bit će ih četvero. Dostupni će biti 24 sata, sedam dana u tjednu. A uz dva doktora i dvije medicinske sestre, koji će činiti tim za hitna stanja, na raspolaganju će sve to vrijeme biti i barokomora. Složen medicinski uređaj unutar kojeg se povisuje tlak u odnosu na onaj normalni, atmosferski, kako bi se potaknuo niz pozitivnih fizioloških promjena u organizmu većina povezuje s roniocima. No dekompresijska bolest nije jedina koja se liječi boravkom u njemu. Pomoći će i kod plinske embolije i gangrene, opeklina, naglo nastale sljepoće, raznih ozljeda, infekcije, trovanja...

Najvažnija brza reakcija

A medicinski tim koji će biti u 24–satnoj pripravnosti pomagat će Zagrepčanima i svima koji se liječe u metropoli upravo kod takvih dijagnoza. Da je nužno da usluga postoji, smatrali su u gradskoj upravi pa su je odlučili i osigurati, i to u suradnji sa stručnjacima Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada Oxy. S njima će Grad Zagreb sklopiti ugovor, za to su osigurali i 437.886 kuna u proračunu za ovu godinu, a ideja je, kaže pročelnik Ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč, podići razinu kvalitete zdravstvene skrbi.

– Pripravnost medicinskog tima počinje 20. srpnja, a pacijenti se na terapiju zbog hitnih stanja u barokomoru upućuju temeljem indikacije koju postavlja liječnik. S ovim će zdravstvenim nadstandardom biti upoznate sve bolnice na području Zagreba, kao i hitni bolnički prijemi – kaže Jeleč. Učinit će to, dodaje Dejan Andrić, ravnatelj Poliklinike Oxy, edukacijom medicinskih djelatnika, koje će uputiti kako reagirati jer je kod hitnih stanja, ističe, najvažnije da se djeluje odmah. U suprotnome je veći rizik za nepovoljni ishod za pacijenta, a može doći do invaliditeta pa i smrti.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 17.07.2020., Zagreb - Poliklinka OXY u skolopu KB Dubrava. U suradnji s Gradom Zagrebom oformljen je tim za hitna stanja dostupan 0-24h za pacijente kojima je hitno potrebno lijecenje, terapija barokomorom. Ravnatelj poliklinike dr. Dejan Andric. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

– Najveći broj bolesti, ozljeda i trovanja prati hipoksija, odnosno smanjenje razine kisika u krvi. Mi takva stanja rješavamo hiperbaričnom oksigenoterapijom, medicinskom metodom liječenja koja se provodi u komorama udisanjem stopostotnog kisika pri povišenom tlaku – kaže dr. Andrić, specijalist pomorske medicine. Jedan je od ciljeva projekta program prevencije utjecaja ugljikova monoksida na zdravlje vatrogasaca, a da ideja funkcionira, potvrdilo je lanjsko probno razdoblje od četiri mjeseca.

– U to vrijeme imali smo šest-sedam pacijenata, dolazili su nakon prometnih ozljeda, zbog infekcija, a liječili smo i gospodina kojeg su spasili iz buktinje – ističe dr. Andrić. Terapija u barokomori, dodaje, naročito pomaže u tim slučajevima, kada dolazi do trovanja ugljikovim monoksidom, s obzirom na to da se on brže eliminira udisanjem kisika, a brži je i oporavak neuroloških simptoma. – Dugotrajna izloženost udisanju dima može dovesti do kroničnih promjena respiratornog trakta i povećanog rizika od nastanka karcinoma pluća. Simptomi se mogu pojaviti i tjednima nakon trovanja, a teško ih je prepoznati jer najčešće nalikuju obolijevanju od gripe – kaže dr. Andrić.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 17.07.2020., Zagreb - Poliklinka OXY u skolopu KB Dubrava. U suradnji s Gradom Zagrebom oformljen je tim za hitna stanja dostupan 0-24h za pacijente kojima je hitno potrebno lijecenje, terapija barokomorom. Ravnatelj poliklinike dr. Dejan Andric. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Simulira se ronjenje

S obzirom na nadolazeću sezonu grijanja te zbog potresa koji je pogodio metropolu, očekuju i povećan broj trovanja ugljikovim monoksidom.

– Više od 90 posto trovanja uvjetovano je nepotpunim sagorijevanjem plina i plinskim bojlerima koji služe za zagrijavanje vode i grijanje u stanovima. U većini slučajeva riječ je o neadekvatnim ventilacijskim otvorima u prostoriji gdje se bojler nalazi, a ponekad je uzrok trovanja povezan i s dimnjacima, sustavom za grijanje... – objašnjava ravnatelj Poliklinike Oxy. Terapija u barokomori podrazumijeva udisanje kisika putem maske, i to po sat vremena, a potrebno je deset do dvadeset dolazaka da bi se riješio problem. Dok sjede u komori, pacijentima se zapravo simuliraju uvjeti jednaki kao kad se roni. Za lakša stanja komora se stavlja pod pritisak jednak onome koji postoji na dubini od 12 metara, a može ići i do 50.