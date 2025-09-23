Naši Portali
Tri su mjeseca živjeli bez tople vode, pa su se dosjetili rješenja: Upoznajte četvorku koja će skratiti administrativne muke stanara

storyeditor/2025-09-22/PXL_270625_134794700.jpg
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.09.2025.
u 08:00

Na ideju o aplikaciji koja će digitalizirati upravljanje stambenim zgradama Marko Mikulić i Ljubo Zadro došli su nakon što su zbog problema oko dogovora među susjedima tri mjeseca bili prisiljeni živjeti bez tople vode. Pokvario im se, naime, bojler u stanu, a kako je riječ o zgradi oštećenoj u potresu, prije zamjene morao se ugraditi novi dimnjak. – A za to treba prikupiti potpise stanara. Zgrada ima samo šest stanova, ali su vlasnici dva stana u Australiji, jedan je u Puli, a ostali nisu znali što učiniti. Da prikupimo dovoljan broj potpisa trebali su nam mjeseci i zato sad radimo na sustavu kojim će se, među ostalim, to moći obaviti digitalno – objašnjava Mikulić.

Od pričuve do odvoza otpada

Flatie, kako se zove aplikacija koju razvija četveročlana ekipa u kojoj su također Patrik Vulinec i Ivan Bogdan, za cilj ima na jednom mjestu "okupiti" stanare, njihove predstavnike i upravitelje, a među funkcionalnostima su online oglasna ploča, digitalno prikupljanje potpisa za zajedničke projekte zgrade, održavanje sastanaka, prijava i praćenje sanacije kvarova te stvaranje repozitorija sa svim dokumentima vezanima za objekt i njegovo održavanje.

– Potpisi će biti pravovaljani jer novi Zakon o upravljanju zgradama to dopušta. Među dodatnim je alatima i izrada digitalnog kalendara za zgradu, gdje će biti objavljen, primjerice, raspored odvoza otpada i kad će doći dimnjačar. Radimo i na tome da se ondje mogu stavljati inicijative koje se tiču svih stanara, poput ugradnje lifta. Ljudi često ne znaju kako se prikupljaju suglasnosti i kamo ide novac od pričuve, nemaju osnovnu dokumentaciju o zgradama, a Flatie pruža sve te informacije – govori tim koji stoji iza aplikacije koja će, osim za računala, biti dostupna i na mobitelima.

storyeditor/2025-09-22/PXL_270625_134794686.jpg

Kako bi stekli dodatna znanja te iskustva u poslovnom menadžmentu, ekipa se priključila akceleratorskom programu Startup Factory koji provodi Zagrebački inovacijski centar (ZICER). Timova je ove godine 14, njih još 11 natječe se u programima Tech Transfer i Global Groth, a najuspješniji će dobiti dio nagradnog fonda vrijednog 300.000 eura. Ekipe u Startup Factoryju razvijaju razne projekte pa su tako na popisu i aplikacija koja djecu uči svakodnevnim obvezama, sustav za brz i jednostavan izračun emisija te online platforma koja otkriva AI sadržaj i korisnike štiti od manipulacija i digitalnih prijevara.

A među njima je i tim SkyResQ, koji radi na sustavu dostave hitne medicinske pomoći putem dronova. Prosječno vrijeme dolaska hitne pomoći na lokaciju je sedam i pol minuta, objašnjava voditelj Marul Medvešek, što je u slučajevima poput anafilaktičkog šoka, iznenadnog zastoja srca ili obilnih krvarenja predugo, a dronovi mogu doletjeti u puno kraćem vremenu te pacijentu dostaviti ono što mu je najpotrebnije i što će omogućiti da preživi do dolaska medicinskog osoblja.

– Sustav je idealan za lokacije poput odmarališta i autocesta, a ideja je da na njima smjestimo punktove s dronovima koji bi mogli poletjeti i dostaviti potrebnu opremu, poput defibrilatora. Oni ne bi, dakako, bili zamjena za hitnu pomoć, već bi "zatvorili" vremensku rupu dok dežurne službe ne stignu – napominje Medvešek.

storyeditor/2025-09-22/PXL_300625_134959728.jpg

U timu su također Adrian Puntarec i Leon Ivan Filep Podrecca, koji je na ideju došao nakon što je tijekom putovanja svjedočio hitnoj situaciji. – Iz taksija je vidio kako je čovjeku pozlilo, a vozač je, srećom, prepoznao da je riječ o srčanom zastoju pa je potrčao do policijskog vozila koje je imalo defibrilator. Brzom reakcijom život je spašen. Tako je spoznao koliko je svaka minuta važna – kaže Medvešek.

Može se uštedjeti do 50.000 €

Jedan je od projekata i platforma Refinanciraj.eu, koja pomaže sa stambenim kreditima. Riječ je, ističe Luka Vukoja, koji je razvija u timu s Karlom Osmanom, o softveru koji korisnicima omogućuje praćenje kamatnih stopa na njihove kredite te ih obavještava kada se pojavi prilika za refinanciranje po povoljnijim uvjetima.

– Uzmimo primjer nekoga tko kupio stan od 200.000 eura kreditom na 30 godina, a kamatna stopa je 4,5 posto. Mi na mjesečnoj bazi provjeravamo javno dostupne informacije o promjenama u kamatnim stopama, a kad primijetimo da su manje, šaljemo izvještaj klijentu te ga izravno povezujemo s brokerom koji može pomoći da dođe do najpovoljnijih uvjeta za refinanciranje. Na taj se način može uštedjeti do 50.000 eura i skratiti otplata kredita do pet godina – kaže Vukoja. Beta faza testiranja platforme dobro je prošla, dodaje, a sada rade nadogradnju koja omogućuje da klijent i broker izravno komuniciraju. – Usluga je pak posve besplatna jer će brokera platiti banka pri realizaciji novog i povoljnijeg kredita – zaključuje.

