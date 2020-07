Tri nova slučaja COVID-19 u Zagrebačkoj županiji

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije u protekla 24 sata evidentirano je 216 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer radi se o tri osobe više, ali je i 12 osoba izliječeno. Na području Zagrebačke županije trenutno je aktivno 47 slučajeva. Do sada je ukupno izliječeno 160 osoba, a 9 ih je preminulo.

Po jedan novi slučaj pojavio se u Samoboru, Velikoj Gorici i Dugom Selu, dok su dvije izliječene osobe, također, u Samoboru i po pet izliječenih u Velikoj Gorici i Jastrebarskom. Iz županije napominju kako se podaci koje svakodnevno objavljuju odnose na one zaprimljene od strane županijskog Zavoda do 11 sati, dok Nacionalni stožer objavljuje podatke dobivene do 14 sati te iz toga proizlazi razlika u brojevima.

"Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja u zemlje u kojima je pogoršana epidemiološka situacija. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana", priopćili su iz županije.