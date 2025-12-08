Ljutiti prodavači okupili se na Dolcu, ne smiju u unutarnju halu. Oglasio se i Holding

Nakon što se dio stropa u unutarnjem dijelu hale tržnice Dolac urušio, ona je zatvorena za sve. Posljednjih dana ondje su se provodili radovi hitne sanacije, a gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije rekao je da će se zakupci moći pustiti unutra 8. prosinca. To se, međutim, nije dogodilo, a ispred Dolca pojavila se grupa ljutitih zakupaca koji, tvrde, ne smiju unutra.

Što se dogodilo, pitali smo Holding. – Radovi hitne sanacije na unutarnjoj hali tržnice Dolac završili su u planiranom roku, prošli tjedan. Također, završene su pripremne aktivnosti za otvaranje Hale nakon radova. Ponovno otvorenje Hale Dolac bit će nakon dobivanja potvrde državnog inspektorata da je objekt ponovno siguran za upotrebu.

Sve te informacije djelatnici Tržnice Dolac komuniciralu su komitentima. Sve aktivnosti za hitnu sanaciju tržnice Dolac obavljene su u roku, a potrebna dokumentacija kao i poziv za izlazak na teren još prošlog tjedna upućeni su Državnom inspektoratu. S obzirom da imamo potvrdu statičara da su radovi provedeni sukladno projektu i da je Hala sigurna, očekujemo da će državni inspektorat tijekom dana izaći na teren i dati zeleno svjetlo za otvaranje tržnice – kazali su u Holdingu.

Prema izjavama okupljenih, glavni razlog nezadovoljstva je to što nitko od nadležnih nije na normalan i služben način obavijestio zakupce o otvaranju prostora. Kako tvrde, informacije su saznali tek iz medija, poput svih ostalih, gdje je objavljeno da se otvaranje zakazuje za 8. prosinca, prenosi Index.

Podsjetimo, nakon pregleda statičara na tržnici utvrđeno je da je ona nesigurna za korištenje, a gornji plato posve je zatvoren za kupce i prodavače. Voće i povrće se tako mogu kupiti na Splavnici te dijelom Tkalčićeve i Ulice Pod zidom, a cvjećari su preseljeni na Trg bana Jelačića. Ova situacija potrajat će najranije do kraja Adventa, a nakon toga će se obaviti nova procjena. Ovakva situacija trajat će sve dok se posve ne obnovi Dolac, što bi trebalo trajati najmanje godinu do dvije.