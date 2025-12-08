Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
U NEDJELJU

Popularna utrka blokirat će dio Zagreba, donosimo detalje

Zagreb: Startao Zagreb Advent Run, kostimirana adventska utrka
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Sara Margetić/Hina
08.12.2025.
u 14:57

Dionice utrka na 5 i 10 kilometara, koje prolaze nekim od najatraktivnijih zagrebačkih lokacija, bit će zatvorene za promet od 11.50 do 13.30 sati.

Zbog Zagreb Advent Runa, u nedjelju, 14. prosinca bit će na snazi privremena regulacija prometa pa organizatori građane i posjetitelje pozivaju na razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca i javnog prijevoza kako bi se smanjile gužve i osigurao nesmetan tijek događanja. Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za više tisuća trkača i posjetitelja jubilarnog desetog izdanja Zagreb Advent Runa, koje počinje u 12 sati, pojedine ulice u zoni starta i cilja, kao i duž dionica utrka na 5 i 10 kilometara, bit će privremeno zatvorene za promet, stoji u priopćenju.

Kako bi start i cilj utrke ispred hotela Zonar Zagreb bili sigurni za sve sudionike i posjetitelje, Metalčeva i Žajina ulica bit će zatvorene za sav promet od 8 do 16 sati. Stanare navedenih ulica organizatori mole da svoja vozila pravovremeno premjeste, budući da će se automobili po potrebi uklanjati radi oslobađanja trase. Dionice utrka na 5 i 10 kilometara, koje prolaze nekim od najatraktivnijih zagrebačkih lokacija, bit će zatvorene za promet od 11.50 do 13.30 sati.

Kraća ruta od 5 kilometara sudionike vodi od starta koji je u Metalčevoj ulici do Trakošćanske, Ozaljske u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku, desno u Vodnikovu, lijevo u Gajevu, pa lijevo u suprotnom smjeru Zelenog vala u Ulicu Baruna Trenka. Nastavlja se kroz Ulicu Jurja Žerjavića, Trg Marka Marulića, Ulicu Isidora Kršnjavoga, lijevo u Božidara Adžije, preko Nove ceste u Kranjčevićevu, desno u Trakošćansku i natrag do cilja u Metalčevoj ulici.  Trkači koji trče rutu od 10 kilometara startat će također u Metalčevoj ulici i prolaziti Trakošćanskom, preko Ozaljske ulice u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku i desno u Vodnikovu. Nastavlja se preko Trga Ante Starčevića, Trga kralja Tomislava, Branimirove ulice, desno u Draškovićevu, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak do okreta kod Sinkovićeve ulice, te natrag Medveščakom i Ribnjakom do Trga Josipa Langa.

Zatim se nastavlja Ulicom Jurja Branjuga, desno u Jurišićevu, kroz Trg bana Josipa Jelačića, lijevo u Prašku, Trg Nikole Zrinskog, desno u Hebrangovu, preko Trga Republike Hrvatske do Ulice Vjekoslava Klaića, lijevo u Ulicu Franje Hochmana, lijevo u Jagićevu, desno u Adžijinu i desno u Žajinu do cilja. Detaljan pregled ruta i dodatne informacije dostupne su na stranici www.zagrebadventrun.hr.
Ključne riječi
advent run Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Blagoslov i otvaranje studentskog restorana Manducath na Hrvatskom katolickom sveucilistu
FINANCIRANO OD ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Zagreb bogatiji za još jednu studentsku menzu: HKS otvorio restoran Manducath

Restoran raspolagaže s 250 sjedećih mjesta, a studenti će u njemu moći blagovati svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati. Jela će se pripremati u opremljenoj modernoj kuhinji, a na traku za samoposluživanje stizat će raznovrsna ponuda jela, kao i posebni meniji u okviru sustava subvencionirane studentske prehrane, koji iznosi 0,86 eura. Izgradnja i opremljenost ove menze u cijelosti je financirana od strane Zagrebačke nadbiskupije.

Učitaj još

Kupnja