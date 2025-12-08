Popularna utrka blokirat će dio Zagreba, donosimo detalje

Zbog Zagreb Advent Runa, u nedjelju, 14. prosinca bit će na snazi privremena regulacija prometa pa organizatori građane i posjetitelje pozivaju na razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca i javnog prijevoza kako bi se smanjile gužve i osigurao nesmetan tijek događanja. Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za više tisuća trkača i posjetitelja jubilarnog desetog izdanja Zagreb Advent Runa, koje počinje u 12 sati, pojedine ulice u zoni starta i cilja, kao i duž dionica utrka na 5 i 10 kilometara, bit će privremeno zatvorene za promet, stoji u priopćenju.

Kako bi start i cilj utrke ispred hotela Zonar Zagreb bili sigurni za sve sudionike i posjetitelje, Metalčeva i Žajina ulica bit će zatvorene za sav promet od 8 do 16 sati. Stanare navedenih ulica organizatori mole da svoja vozila pravovremeno premjeste, budući da će se automobili po potrebi uklanjati radi oslobađanja trase. Dionice utrka na 5 i 10 kilometara, koje prolaze nekim od najatraktivnijih zagrebačkih lokacija, bit će zatvorene za promet od 11.50 do 13.30 sati.

Kraća ruta od 5 kilometara sudionike vodi od starta koji je u Metalčevoj ulici do Trakošćanske, Ozaljske u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku, desno u Vodnikovu, lijevo u Gajevu, pa lijevo u suprotnom smjeru Zelenog vala u Ulicu Baruna Trenka. Nastavlja se kroz Ulicu Jurja Žerjavića, Trg Marka Marulića, Ulicu Isidora Kršnjavoga, lijevo u Božidara Adžije, preko Nove ceste u Kranjčevićevu, desno u Trakošćansku i natrag do cilja u Metalčevoj ulici. Trkači koji trče rutu od 10 kilometara startat će također u Metalčevoj ulici i prolaziti Trakošćanskom, preko Ozaljske ulice u Vukovarsku, lijevo u Florijana Andrašeca, desno u Tratinsku, lijevo u Savsku i desno u Vodnikovu. Nastavlja se preko Trga Ante Starčevića, Trga kralja Tomislava, Branimirove ulice, desno u Draškovićevu, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak do okreta kod Sinkovićeve ulice, te natrag Medveščakom i Ribnjakom do Trga Josipa Langa.

Zatim se nastavlja Ulicom Jurja Branjuga, desno u Jurišićevu, kroz Trg bana Josipa Jelačića, lijevo u Prašku, Trg Nikole Zrinskog, desno u Hebrangovu, preko Trga Republike Hrvatske do Ulice Vjekoslava Klaića, lijevo u Ulicu Franje Hochmana, lijevo u Jagićevu, desno u Adžijinu i desno u Žajinu do cilja. Detaljan pregled ruta i dodatne informacije dostupne su na stranici www.zagrebadventrun.hr.