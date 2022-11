Menadžerica korporativnih poslova u Nestléu: Edukacija je potrebna jer svatko baci 22 kg hrane godišnje

Nestlé je u Hrvatskoj nedavno pokrenuo akciju Biraj zeleno koja je usmjerena prema smanjenju količine hrane koju bacamo. Ovo je već treća sezona kampanje, a ovogodišnja kampanja sutra završava podjelom 1500 obroka studentima u jednoj zagrebačkoj menzi. Globalna prehrambena kompanija ima i dva pogona za proizvodnju hrane u susjedstvu, a o svemu razgovaramo s Ivanom Jeleč, novom menadžericom korporativnih poslova Nestléa u Hrvatskoj.

Što točno znači, odnosno što je cilj inicijative Biraj zeleno?

Biraj zeleno je edukativna kampanja kompanije Nestlé u Hrvatskoj kojoj je cilj osvješćivanje šire javnosti o važnosti i mogućnostima zaštite okoliša. Nakon dvije sezone, tijekom kojih je fokus bio na smanjenju jednokratne plastike, otpada i prekomjerne uporabe vode, Nestlé je ove godine predstavio konkretne korake kojima možemo prevenirati bacanje iskoristivih namirnica i dodatno zaštititi okoliš. Potaknuti podacima o otpadu od hrane koji bacamo iz kućanstava, koji govore da svatko od nas godišnje baci čak 22 kilograma jestive hrane, posvetili smo cijelu treću sezonu kampanje isključivo otpadu od hrane koji, baš kao i druge vrste otpada, značajno utječe na zagađenje vode, tla i zraka.

Prema kome je usmjerena ta inicijativa?

Inicijativa je od početka prvenstveno namijenjena milenijalcima i generaciji Z. Oni su, više nego ijedna generacija dosad, usmjereni prema održivosti u svim područjima života. Bez obzira na to, u Hrvatskoj još postoji mnogo prostora za učenje, pogotovo uzme li se u obzir da se u hrvatskim kućanstvima godišnje stvara više od 216.000 tona otpada od hrane. Kampanjom Biraj Zeleno želimo educirati i ostale sugrađane kad su održivost i zeleni izbori u pitanju jer održivost nije izbor, ona je naša jedina budućnost.

Na koji način mislite da možete motivirati ciljane skupine na bolje ponašanje prema otpadu, odnosno na odvajanje i recikliranje? Jesu li imena koja ste pridružili kampanji doista dovoljna?

Biraj zeleno svake godine okuplja sve više ključnih dionika. Ove godine, stručne savjete dobili smo od profesorice Anet Režek Jambrak s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, a podaci koje smo podijelili su relevantni, provjereni i znanstveno utemeljeni. Ambasadori s kojima surađujemo, a oni su ove godine chef Mate Janković, aktivistica Marina Matijević koja stoji iza inicijative Ja, bolji građanin te influencer Ismael Hadžić, važan su dio kampanje. Osim toga, Biraj zeleno ove godine dobio je i svoju fizičku ekstenziju, a sva imena i način provođenja ovogodišnje kampanje dio su našeg pristupa koji u prvi plan stavlja ljubav prema okolišu i tako potiče na uključivost kad su važne ekološke i društvene teme u pitanju. Vjerujem da su naši projekti ispravni, inspirativni i da potiču na promišljanje i konkretne akcije građana.

Ovih se dana, barem u Zagrebu, puno priča o odvajanju otpada. Nestlé je prehrambena kompanija s dvije proizvodne jedinice u regiji, na koji se način ti pogoni snalaze s odvajanjem i reciklažom otpada?

Naše dvije tvornice na području južnog i istočnog europskog tržišta, Hrvatskoj najbliža ona u Surčinu te tvornica u Sofiji, ostvarile su cilj nultog utjecaja na životnu sredinu. To znači da nijedan gram otpada iz tvornica ne završava na deponijima, već je recikliran ili upotrijebljen u druge svrhe. Dugoročan cilj svih dionika mora biti nulta stopa emisije stakleničkih plinova, a naš plan je ostvariti taj cilj do 2050. Transformacija prema održivosti i cilju nulte stope zahtijeva radikalno djelovanje u cijelom Nestléovu lancu vrijednosti, od prelaska na obnovljivu energiju u tvornicama i uredima do traženja inovativnih rješenja za pakiranje proizvoda, do suradnje s dobavljačima i poljoprivrednicima, kako bi se osigurao održivi prehrambeni sustav.

Nestlé je velika kompanija s 400 tvornica. Na koji način se postiže održivi razvoj, a smanjuje količina bačene hrane kod vaših korisnika?

Sve počinje edukacijom naših ključnih dionika. Na lokalnoj razini provodimo različite edukativne kampanje kojima je cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti smanjenja otpada od hrane. Edukacijom građana želimo osvijestiti problem prekomjernog bacanja hrane, utjecati na promjenu navika i potaknuti ih na ponovno korištenje namirnica. Najviše otpada nastaje u kućanstvima, a percepcija građana potpuno je drukčija. Smatraju da se iz naših domova baca najmanje hrane jer bacanje hrane u domaćinstvu često smatraju uobičajenim, neizbježnim. Zato je naša uloga primarno ukazati na problem, educirati, a potom i vlastitim primjerom potaknuti na pozitivne promjene.

Na koji način se zaposlenici unutar kompanije uključuju u kampanju Biraj Zeleno?

U svaku kampanju sve češće aktivno uključujemo i svoje zaposlenike. Konkretno, u kampanji Biraj Zeleno, nutricionistica i menadžerica za održivost ekspertizom znatno su nam olakšale pripremu sadržaja kampanje. Mi smo ekološki osviještena kompanija, stoga u uredima već odavno odvajamo otpad. Jedan od prvih internih održivih projekata bilo je postavljanje kanti za recikliranje u kuhinju te uklanjanje kanti iz uredskih prostorija. Također, educiramo zaposlenike o dobrobitima prehrane na biljnoj bazi i njezinom pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš.

Postoje li već sada mjerljivi rezultati kampanje koja je sada u trećoj godini?

Dosad smo proveli nekoliko aktivacija kojima je bio cilj uključivanje šire javnosti koja je svojim komentarima sudjelovala u oblikovanju narativa same kampanje. Uz pomoć Biraj Zeleno ambasadora, proteklih smo godina aktivno uključili više tisuća ljudi. Konkretno, u tri sezone dosegnuli smo gotovo 350.000 korisnika na društvenim mrežama, samo putem aktivacija naših ambasadora. Ove su godine upravo komentari korisnika na društvenim mrežama bili u službi osiguravanja 1500 besplatnih obroka za studente. Za svaki komentar koji je ujedno osobni savjet za smanjenje otpada od hrane, Nestlé je osigurao tri studentska obroka izrađenih po receptima koji slijede zero food waste principe.

