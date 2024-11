Važna obavijest za Zagrepčane: Tramvaji sutra i prekosutra obilaze ovu ulicu. Provjerite obilazne pravce

U subotu i nedjelju od 8 do 16 sati, tramvajske linije 4, 11 i 12 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Ovo su obilazni pravci:

Linija 4: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 11: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Franje Račkog - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Franje Račkog - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubrava

Od ostalih regulacija u prometu, zbog orezivanja vegetacije u Jagićevoj ulici,će u subotu, 16. studenoga, od, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor – Žitnjak.

Autobusna linija 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje) će od utorka 19. studenoga u 8 sati do završetka sanacije kolnika u Ulici Vladimira Ruždjaka, na dijelu od Lastovske do Ulice Zinke Kunc, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera: Glavni kolodvor redovnom trasom do raskrižja Lastovske ulice i Ulice Vladimira Ruždjaka - (ravno) Lastovska ulica - Ulica Prisavlje - (lijevo) Miševečka ulica - u nastavku redovnom trasom prema Borovju. Obostrana autobusna stajališta Lastovska - škola, Prisavlje i Sportski centar neće biti u funkciji, a istovremeno se uspostavljaju obostrana stajališta na Lastovskoj ulici, u zoni raskrižja sa Ulicom Ljerke Šram i u zoni raskrižja Lastovske ulice i Ulice Zinke Kunc.