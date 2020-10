Tehnički muzej otvorio zanimljivu izložbu - saznajte kako do besplatnih ulaznica!

Građu za izložbu muzeju su donirale brojne institucije među kojima je Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski novčarski zavod i BankaZlata.com (Saiva d.o.o.) - vodeći trgovac u Hrvatskoj specijaliziran za prodaju i otkup zlata.

Kao što samo ime govori, tema izložbe je zlato i sve što je povezano sa žutim plemenitim metalom kojeg čovječanstvo koristi tisućljećima. Na izložbi je moguće pogledati širok spektar eksponata - od onih povezanih s rudarenjem zlata koje je u prošlosti bilo popularno u sjevernoj Hrvatskoj - do raznih predmeta od zlata poput nakita i zlatnika.

Kroz povijest gotovo su sve kulture upotrebljavale zlato kao simbol moći, ljepote, čistoće i uspjeha. Današnje kulture nastavljaju tradiciju upotrebe tog plemenitog metala kako bi obilježile svoje najznačajnije događaje: vjenčanim prstenjem, olimpijskim medaljama, nagradama poput Oscara i Grammyja, izradom novca, raspela i sakralnog posuđa. Nijedan drugi rijetki metal nije nadmašio vrijednost zlata u našem društvu.

Zlatnici i zlatne poluge

Jedini od najzanimljivijih predmeta koji se mogu vidjeti svakako su brojni povijesni, ali i moderni zlatnici. Oni su posjetiteljima posebno zanimljivi jer se radi o predmetima koji su se nekad u povijesti koristili kao novac, ali i danas imaju uporabnu vrijednost jer se koriste kao investicijsko zlato, tj. postali su jedno od najisplativijih oblika ulaganja koje je sve popularnije i u Hrvatskoj.

Koliko je isplativ ovaj oblik ulaganja pokazuje i činjenica da je cijena zlata u proteklih 20 godina u prosjeku rasla oko 9% godišnje, što je brojnim ulagačima u ovaj plemeniti metal donijelo veliku zaradu. Najpopularniji oblik ulaganja svakako su zlatne poluge koje je također moguće pogledati na izložbi, a one dolaze u raznim oblicima i veličinama.

Informacije o izložbi - kako do besplatnih ulaznica?

Tehnički muzej Nikola Tesla nalazi se u Zagrebu na adresi Savska cesta 18, a privremena izložba “Moć zlata” traje od 20.10. do 30.11. te je njeno radno vrijeme od utorka do petka od 10 do 17 sati te subotom i nedjeljom od 9 do 13 sati.

Ulaz u izložbeni prostor je slobodan za sve koji imaju ulaznicu za stalni postav muzeja čija je redovna cijena 20 kuna po osobi.

Rudarenje zlata i ostale primjene zlata

Uz zlatnike i poluge, najbitniji eksponati na izložbi tiču se rudarenja zlata koje je jedno od najstarijih oblika rudarenja. Ispiranje zlata iz rijeka i potoka jedan je od najčešćih načina pronalaska zlata, a mnogi ne znaju da je bio popularan dugo vremena i u Hrvatskoj, pogotovo u Međimurju. Na izložbi je moguće vidjeti predmete koji su korišteni u tu svrhu koja je sretnicima mogla donijeti veliko bogatstvo.

Osim toga, izložba prikazuje brojne druge predmete koji dočaravaju koliko je zapravo rasprostranjena primjena zlata kao elementa u modernom svijetu. Zlato je jedan od najkorisnijih i najtraženijih minerala od svih koji su izvađeni iz Zemljine kore te ima široku primjenu zbog različitih korisnih svojstava. Dobar je provodnik električne energije, ne hrđa, vrlo se lako obrađuje, podatno je za izvlačenje u žicu, može se kovati u tanke listiće, legirati s mnogim drugim metalima, može se rastopiti i lijevati u vrlo detaljne oblike a usto ima prekrasnu žutu boju i atraktivan vrlo visoki prirodni sjaj.

Osim svima poznatih uporaba u svrhu izrade novca i nakita, zlato se koristi i u industriji, stomatologiji, medicini, zrakoplovstvu i svemirskoj tehnologiji, arhitekturi, kozmetici te kao hrana i dekoracija u gastronomiji i kulinarstvu.