Sve pod vodom na križanju Selske i Krapinske: Pukla cijev, došle cisterna s pitkom vodom

Na križanju Selske ceste i Krapinske večeras je ponovno došlo do puknuća vodovodne cijevi. Na terenu su izišle policija i sve nadležne službe. "Sve je pod vodom. Dolaze i cisterne s vodom jer širok krug nema vode", javila je čitateljica net.hr-u.

Vodoopskrba i odvodnja javila je da su radovi u tijeku, a nadležne službe kažu za Net.hr da sve rade da se čim prije sanira kvar. Policija regulira promet, a auti mogu proći. "Pa ne znam kako se ovo desilo? Pa nedugo su tu nešto sanirali i opet isto. Čini se da su nam i vodu u zgradi zatvorili dok se ovo ne sanira. Rekli su da će bit na terenu dok to ne riješe. Nadam se da će to bit do jutra jer kako ćemo bez vode? Mora se ipak priznati da su službe na vrijeme došle, nije ih se trebalo dugo čekati", rekao je za Net.hr jedan od stanara.